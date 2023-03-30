恒指高開２４點報２０２１６，阿里升２﹒７％，國壽跌２﹒３％

《經濟通通訊社３０日專訊》避險情緒持續降溫，美股３大指數反彈，大型銀行及科技股造

好。道指收升３２３點；納指收漲２１０點；標普５００指數收升５６點。

多隻大型科技股造好，英特爾急升近８％，微軟、蘋果、Ｍｅｔａ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜升

近２％至逾３％。

港股向上，恒生指數開報２０２１６，升２４點或０﹒１２％，主板成交２８﹒７３億元。

恒生中國企業指數報６８９２，升１３點或０﹒１９％。恒生科技指數報４２７８，升３１點或

０﹒７５％。

阿里（０９９８８）現價升２﹒７％，報９７﹒１元，該股成交約５４８萬股，涉資

５﹒３１億元，盤中高見９７﹒１元，最低見９７﹒１元；比亞迪（０１２１１）升２﹒２９％

，報２２３元；華潤萬象生活（０１２０９）升２﹒２％，報４１﹒８５元；中石油

（００８５７）升２﹒０７％，報４﹒４３元。

另外，國壽（０２６２８）逆市跌２﹒２８％，報１２﹒８６元，該股成交約３３萬股，涉

資４３０萬元，盤中高見１２﹒８６元，最低見１２﹒８６元；中海油（００８８３）跌

２﹒２１％，報１１﹒４８元。（ｋｙ）

