《盤後部署》快手直播業務收入增長不俗，股價有力挑戰７４元水平

《經濟通通訊社３０日專訊》恒指上日（２９日）裂口上升４０７點，今日開市保持升勢，

高開２４點，報２０２１６。開會討論重組細節的阿里巴巴（０９９８８）高開２﹒７％，比亞

迪（０１２１１）高開２﹒２９％。「三桶油」個別發展，去年純利升６２％的中石油

（００８５７）高開２﹒０７％，中海油（００８８３）則低開２﹒２１％。

雖然恒指在開市初段曾由升轉跌，最多倒跌１６５點至２００１７，惟阿里巴巴、美團

（０３６９０）、京東（０９６１８）及比亞迪撐起大市，未有讓跌勢加劇。另外，碧服

（０６０９８）、碧桂園（０２００７）等內房及物管股同樣造好，恒指午後回升。

恒指收報２０３０９，升１１６點或升０﹒５８％，主板成交１３３５﹒９４億元。國企指

數報６９２２，升４３點或升０﹒６４％。恒生科技指數報４２７０，升２３點或升０﹒５６％

。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６１，升２１點或升０﹒６５％，成交４０１６﹒３４

億元人民幣；深證成份指數報１１６５１，升７１點或升０﹒６２％，成交２５７４﹒８８億元

人民幣。



＊短視頻市場逐漸飽和＊



快手（０１０２４）公布去年第四季經調整虧損淨額４５３２﹒２萬元人民幣，較上年度同

期虧損３５﹒６９億元人民幣大幅收窄９８﹒７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈，賺１９﹒４億

元人民幣，上年度同期錄得虧損１２﹒９億元人民幣。今日股價高開５％，報５９﹒１５元，收

升５﹒６％，報５９﹒４元，該股成交約５５８９萬股，涉資３３﹒６５億元，盤中高見

６１﹒９元，最低見５８﹒５元。

《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２年１２月，中國網絡視聽用戶

規模按年增長４﹒９４％至１０﹒４億人，當中短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，按年增

長７７７０萬人，在整體網民中的佔比為９４﹒８％。短視頻用戶規模增長突破１０億人，某程

度反映短視頻市場即將飽和，本身以短視頻為主的快手，有必要開拓新的業務保持增長。



＊直播帶貨料為快手新盈利動力＊



今次快手業績的一大重點，在於線上營銷服務、電商業務及直播的收入增長。其中，線上營

銷服務收入按年增加１４％至１５１億元人民幣；直播收入按年增加１３﹒７％至１００億元人

民幣；其他服務收入增加３３﹒７％至３２億元人民幣。隨著直播帶貨在內地掀起熱潮，而快手

在直播業務的收入有不俗增長，公司「內循環」廣告需求亦有望推升廣告收入，相信將成為集團

新的盈利動力。

市場對快手前景轉趨樂觀，那麼現時是否部署時機？快手今日曾衝高至６１﹒９元，惟其後

升幅收窄，未能收高於５０天線。不過，快手自上周三（２２日）起已成功企穩在２０天線之上

，昨天１０天亦已升穿２０天線，走勢上未算太差。現階段仍可買入，目標７４元，失守２０天

線則止蝕。（ｅｒ）

