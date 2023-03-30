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即市新聞

30/03/2023 16:19

《盤後部署》快手直播業務收入增長不俗，股價有力挑戰７４元水平

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒指上日（２９日）裂口上升４０７點，今日開市保持升勢，
高開２４點，報２０２１６。開會討論重組細節的阿里巴巴（０９９８８）高開２﹒７％，比亞
迪（０１２１１）高開２﹒２９％。「三桶油」個別發展，去年純利升６２％的中石油
（００８５７）高開２﹒０７％，中海油（００８８３）則低開２﹒２１％。
　　雖然恒指在開市初段曾由升轉跌，最多倒跌１６５點至２００１７，惟阿里巴巴、美團
（０３６９０）、京東（０９６１８）及比亞迪撐起大市，未有讓跌勢加劇。另外，碧服
（０６０９８）、碧桂園（０２００７）等內房及物管股同樣造好，恒指午後回升。
　　恒指收報２０３０９，升１１６點或升０﹒５８％，主板成交１３３５﹒９４億元。國企指
數報６９２２，升４３點或升０﹒６４％。恒生科技指數報４２７０，升２３點或升０﹒５６％

　　內地股市方面，上證綜合指數報３２６１，升２１點或升０﹒６５％，成交４０１６﹒３４
億元人民幣；深證成份指數報１１６５１，升７１點或升０﹒６２％，成交２５７４﹒８８億元
人民幣。
　
＊短視頻市場逐漸飽和＊
　
　　快手（０１０２４）公布去年第四季經調整虧損淨額４５３２﹒２萬元人民幣，較上年度同
期虧損３５﹒６９億元人民幣大幅收窄９８﹒７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈，賺１９﹒４億
元人民幣，上年度同期錄得虧損１２﹒９億元人民幣。今日股價高開５％，報５９﹒１５元，收
升５﹒６％，報５９﹒４元，該股成交約５５８９萬股，涉資３３﹒６５億元，盤中高見
６１﹒９元，最低見５８﹒５元。
　　《２０２３中國網絡視聽發展研究報告》顯示，截至２０２２年１２月，中國網絡視聽用戶
規模按年增長４﹒９４％至１０﹒４億人，當中短視頻用戶規模增長至１０﹒１２億人，按年增
長７７７０萬人，在整體網民中的佔比為９４﹒８％。短視頻用戶規模增長突破１０億人，某程
度反映短視頻市場即將飽和，本身以短視頻為主的快手，有必要開拓新的業務保持增長。
　
＊直播帶貨料為快手新盈利動力＊
　
　　今次快手業績的一大重點，在於線上營銷服務、電商業務及直播的收入增長。其中，線上營
銷服務收入按年增加１４％至１５１億元人民幣；直播收入按年增加１３﹒７％至１００億元人
民幣；其他服務收入增加３３﹒７％至３２億元人民幣。隨著直播帶貨在內地掀起熱潮，而快手
在直播業務的收入有不俗增長，公司「內循環」廣告需求亦有望推升廣告收入，相信將成為集團
新的盈利動力。
　　市場對快手前景轉趨樂觀，那麼現時是否部署時機？快手今日曾衝高至６１﹒９元，惟其後
升幅收窄，未能收高於５０天線。不過，快手自上周三（２２日）起已成功企穩在２０天線之上
，昨天１０天亦已升穿２０天線，走勢上未算太差。現階段仍可買入，目標７４元，失守２０天
線則止蝕。（ｅｒ）

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