【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據

《經濟通通訊社３０日專訊》比特幣再度衝上２８０００美元水平，比特幣機會基金的執行

合夥人Ｊａｍｅｓ Ｌａｖｉｓｈ分析指，投資者憧憬晚些時候發布的幾項數據，包括周四的美

國第四季度ＧＤＰ最終數據，以及周五公布的個人消費支出ＰＣＥ通脹數據。Ｊａｍｅｓ指出，

如果該數據弱於預期，那麼它將為鮑威爾提供足夠的證據來暫停進一步加息。

ＣＭＥ ＦｅｄＷａｔｃｈ Ｔｏｏｌ顯示，目前超過６２％的交易員預計美聯儲不會在５

月的貨幣政策會議上加息。

市場分析公司ＤａｔａＴｒｅｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的聯合創始人Ｎｉｃｈｏｌａｓ

Ｃｏｌａｓ認為，自２０２２年７月以來，２ 年期美國國債的收益率一直高於１０年期國債的

收益率－－這表明市場看到了美國的貨幣政策的限制，而貨幣政策實質上是在給美國經濟踩剎車

，經濟衰退不可避免地隨之而來，但對美國股市來說並不完全明顯。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８４０１﹒９７元，升０﹒１９％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１７９３﹒３６元，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９６元，跌０﹒３９％

；瑞波幣報０﹒５４４４元，升０﹒３５％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ





又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：



ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

