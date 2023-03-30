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即市新聞

30/03/2023 08:49

【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據

　　《經濟通通訊社３０日專訊》比特幣再度衝上２８０００美元水平，比特幣機會基金的執行
合夥人Ｊａｍｅｓ　Ｌａｖｉｓｈ分析指，投資者憧憬晚些時候發布的幾項數據，包括周四的美
國第四季度ＧＤＰ最終數據，以及周五公布的個人消費支出ＰＣＥ通脹數據。Ｊａｍｅｓ指出，
如果該數據弱於預期，那麼它將為鮑威爾提供足夠的證據來暫停進一步加息。
　　ＣＭＥ　ＦｅｄＷａｔｃｈ　Ｔｏｏｌ顯示，目前超過６２％的交易員預計美聯儲不會在５
月的貨幣政策會議上加息。
　　市場分析公司ＤａｔａＴｒｅｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的聯合創始人Ｎｉｃｈｏｌａｓ　
Ｃｏｌａｓ認為，自２０２２年７月以來，２　年期美國國債的收益率一直高於１０年期國債的
收益率－－這表明市場看到了美國的貨幣政策的限制，而貨幣政策實質上是在給美國經濟踩剎車
，經濟衰退不可避免地隨之而來，但對美國股市來說並不完全明顯。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８４０１﹒９７元，升０﹒１９％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１７９３﹒３６元，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７９６元，跌０﹒３９％
；瑞波幣報０﹒５４４４元，升０﹒３５％。（ｕｌ）
　
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