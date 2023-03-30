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即市新聞

30/03/2023 09:24

《異動股》快手（１０２４）高開５％，上季經調整虧損大幅收窄

　　《經濟通通訊社３０日專訊》快手（０１０２４）現價升５﹒１６％，報５９﹒１５元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７７％。該股成交約６４萬股，涉資３７８８萬元。
　　快手２０２２年第四季，經調整虧損淨額４５３２﹒２萬人民幣，較上年度同期虧損
３５﹒６９億人民幣大幅收窄９８﹒７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈，賺１９﹒４億人民幣，
上年度同期錄虧損１２﹒９億人民幣。
　　第四季錄得經營虧損收窄至１２﹒４億人民幣。收入按年增加１５﹒７％至２８３億人民幣
，主要是由於線上營銷服務、電商業務及直播增長。其中，線上營銷服務收入按年增加１４％至
１５１億人民幣；直播收入按年增加１３﹒７％至１００億人民幣；其他服務收入增加
３３﹒７％至３２億人民幣。
　
＊料下半年廣告市場反彈＊
　
　　快手聯合創始人兼首席執行官程一笑指，對今年上半年的廣告市場保持「審慎樂觀」態度，
料下半年出現明顯反彈，公司「內循環」廣告需求則有望推升廣告收入，有信心在明年下半年實
現單季日均活躍用戶超過４億的中期目標。
　　現時，恒生指數報２０２１６，升２４點或升０﹒１２％，主板成交２８﹒７３億元。國企
指數報６８９２，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４２７８，升３１點或升
０﹒７５％。
　　即月期指新報２０１７３，跌５２點，低水４４點。即月國指期貨報６８６２，跌２１點，
低水３０點。即月科指期貨新報４２６３，升１３點，平水。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　５９﹒１５元　升５﹒１６％
　　騰訊（００７００）　　　３８９﹒８０元　升１﹒３０％
　　網易（０９９９９）　　　１３８﹒６０元　跌０﹒２９％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１９２﹒００元　跌０﹒１６％
　　微博（０９８９８）　　　１５５﹒７０元　　　　無升跌
　　阿里（０９９８８）　　　　９７﹒１０元　升２﹒７０％
　　美團（０３６９０）　　　１４０﹒２０元　升０﹒１４％
　　京東集團（０９６１８）　１６０﹒５０元　升０﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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