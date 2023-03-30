《異動股》快手（１０２４）高開５％，上季經調整虧損大幅收窄

《經濟通通訊社３０日專訊》快手（０１０２４）現價升５﹒１６％，報５９﹒１５元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒７７％。該股成交約６４萬股，涉資３７８８萬元。

快手２０２２年第四季，經調整虧損淨額４５３２﹒２萬人民幣，較上年度同期虧損

３５﹒６９億人民幣大幅收窄９８﹒７％；經調整ＥＢＩＴＤＡ虧轉盈，賺１９﹒４億人民幣，

上年度同期錄虧損１２﹒９億人民幣。

第四季錄得經營虧損收窄至１２﹒４億人民幣。收入按年增加１５﹒７％至２８３億人民幣

，主要是由於線上營銷服務、電商業務及直播增長。其中，線上營銷服務收入按年增加１４％至

１５１億人民幣；直播收入按年增加１３﹒７％至１００億人民幣；其他服務收入增加

３３﹒７％至３２億人民幣。



＊料下半年廣告市場反彈＊



快手聯合創始人兼首席執行官程一笑指，對今年上半年的廣告市場保持「審慎樂觀」態度，

料下半年出現明顯反彈，公司「內循環」廣告需求則有望推升廣告收入，有信心在明年下半年實

現單季日均活躍用戶超過４億的中期目標。

現時，恒生指數報２０２１６，升２４點或升０﹒１２％，主板成交２８﹒７３億元。國企

指數報６８９２，升１３點或升０﹒１９％。恒生科技指數報４２７８，升３１點或升

０﹒７５％。

即月期指新報２０１７３，跌５２點，低水４４點。即月國指期貨報６８６２，跌２１點，

低水３０點。即月科指期貨新報４２６３，升１３點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ５９﹒１５元 升５﹒１６％

騰訊（００７００） ３８９﹒８０元 升１﹒３０％

網易（０９９９９） １３８﹒６０元 跌０﹒２９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９２﹒００元 跌０﹒１６％

微博（０９８９８） １５５﹒７０元 無升跌

阿里（０９９８８） ９７﹒１０元 升２﹒７０％

美團（０３６９０） １４０﹒２０元 升０﹒１４％

京東集團（０９６１８） １６０﹒５０元 升０﹒８８％

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（ｈｃ）

