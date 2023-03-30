【博鰲論壇】李強會見ＩＭＦ總裁：有信心實現全年經濟目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強２９日在海南博鰲會見來

華出席博鰲亞洲論壇２０２３年年會的國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃。李強表

示，今年以來中國經濟呈現企穩回升態勢，市場預期加快好轉，將堅持穩字當頭、穩中求進，有

針對性採取措施，加強宏觀政策調控，著力釋放消費、投資潛能，堅定不移擴大對外開放，全面

優化營商環境，穩妥防範化解風險。有信心有能力推動經濟運行整體好轉，實現全年發展目標任

務。



＊維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通＊



李強指出，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，國際社會需要攜手合作、共同應對。要堅持多

邊主義，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義，加強宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈安

全穩定暢通。中國一向在力所能及範圍內支持廣大發展中國家發展經濟、改善民生

李強表示，中方高度重視同ＩＭＦ的關係，堅定支持ＩＭＦ在全球治理中發揮重要作用，願

繼續深化雙方合作，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，提升新興市場國家和發展中國

家在國際事務中的發言權和影響力。



＊ＩＭＦ：中國今年對世界經濟增長的貢獻率料超過三分之一＊



格奧爾基耶娃表示，中國是基金組織重要合作夥伴。近年來，基金組織與中國的夥伴關係愈

發強勁。中國經濟發展勢頭良好，今年對世界經濟增長的貢獻率預計將超過三分之一，將為其他

國家提供重要機遇。ＩＭＦ贊賞中方堅持多邊主義，為防止發展中國家發生債務危機作出重要貢

獻，願同中方深化宏觀經濟政策調控合作，防止貿易碎片化，幫助發展中國家更好應對債務危機

，讓世界變得更加穩定和安全。

