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30/03/2023 11:13

【博鰲論壇】李強：中國經濟增長動能強勁，亞洲要更大發展不能亂

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強在博鰲亞洲論壇年會發表
主旨演講時表示，當今世界變亂交織，不確定不穩定難預料成為常態；未來亞洲要實現更大發展
，絕不能生亂，否則就會自亂前程。他稱，中國經濟增長的動能和態勢強勁。從３月情況看，比
１、２月份更好，特別是消費、投資等主要市場經濟指標不斷向好。現實情況比統計數字更有說
服力。中國經濟韌性強、潛力大，將繼續堅持穩字當頭，穩中求進，持續擴大中國的市場規模，
在擴大市場准入、優化營商環境、保障項目落地等方面推出新的舉措；將保持國家金融運行的整
體穩健，牢牢守住不發生系統性風險的底線。
　
＊絕不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化＊
　
　　李強稱，無論世界發生甚麼變化，中國都將始終堅持改革開放、創新驅動。中國絕不會通過
戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會通過和平發展的方式使１４億人口整體邁進現代化
，並為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。他又指，要落實全球安全倡議，反對濫用單邊制裁
和長臂管轄，反對選邊戰隊、集團對抗和新冷戰；反對貿易保護主義和脫勾斷鏈，確保全球產業
鏈供應鏈的穩定暢通。
　　李強說：「現在亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，要攜手構建亞洲命運共同體」。要
抓住新科技革命和產業變革機遇，在數字經濟、綠色經濟等領域廣泛開展合作，打造新的增長極
」。
　
　
　

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