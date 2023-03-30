  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2023 12:06

《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢，快手第二季有望試８０元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報２００５３，跌１３８點或０﹒６９％，主
板成交６６６﹒９５億元。恒生中國企業指數報６８１４，跌６４點或０﹒９４％。恒生科技指
數報４１９８，跌４７點或１﹒１２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８１﹒２元，跌３﹒６元或０﹒９４％，成交４８﹒５１億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒４元，升０﹒８５元或０﹒９％，成交４３﹒０４億元；美團收報
１３８﹒８元，跌１﹒２元或０﹒８６％，成交２０﹒４４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手（０１０２４）；快手收報５９元，升２﹒７５元或４﹒８９％，
成交２３﹒９５億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及快手。
　
＊黃偉康：阿里重組兩會後公布可信性高＊
　
　　恒指昨日受阿里巴巴重組消息帶動升超過４００點後，今日適逢期結日有所回落。安里控股
主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，昨日阿里消息帶旺市場氣氛，認為重組屬於正
面消息，但市場對阿里抱有較大戒心，會擔心之後或有較多變數。但他認為，阿里重組消息在兩
會後人事任命塵埃落定後才公布，可信性較高，不容易出現狀況，故認為待市場消化相關消息後
，將會繼續有利股價表現。
　　黃偉康又指，昨日恒指一舉衝破２５０天線，而且成交量增加，相信暫時已企穩２５０天線
。他指出，阿里若能借此消息轉勢，對恒指有利。不過，４月初有較多假期，下星期只有３個交
易日，恒指再破５０天線有難度，但預期４月中前有望嘗試挑戰２１０００，而下方１９８００
至２００００點支持則不變。
　
＊騰訊料支持快手改善業務＊
　
　　快手公布，２０２２年第四季經調整虧損淨額４５３２﹒２萬人民幣，較上年度同期虧損
３５﹒６９億人民幣大幅收窄９８﹒７％；整體收入按年增加１５﹒７％至２８３億人民幣，線
上營銷服務收入按年增加１４％至１５１億人民幣，直播收入按年增加１３﹒７％至１００億人
民幣。
　　黃偉康表示，快手主要靠直播帶貨收益翻身，認為直播帶貨業務要達致成功需有較強背景支
持，目前騰訊仍為快手策略性股東，相信亦會協助快手改善業務表現。
　　他又提到，快手原靠短視頻起家，但短視頻較難建立起容易變現的ＩＰ，現時快手轉靠直播
帶貨和當中帶來的廣告收益翻身，開創另一個收入來源。他原本對快手一直有顧慮，但今次業績
令他對快手前景改觀，看好股價有機會於第二季內上試８０元，現價６０元附近亦可考慮部署。
（ｈｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/03/2023
國壽盈利倒退削派息大行唱淡股價急跌　建行增派息惟業績有瑕疵
人氣文章財經熱話30/03/2023
《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢 快手第二季有望試80元
人氣文章大行報告30/03/2023
【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章香港要聞30/03/2023
香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章開市Good Morning30/03/2023
林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金