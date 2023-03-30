【阿里重組】阿里：各業務準備就緒時可進行獨立融資和ＩＰＯ

《經濟通通訊社３０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）今早就新組織和治理結構進行電話會

議，阿里首席財務官徐宏表示，市場是試金石，每個業務均可以在準備就緒時進行獨立融資和

ＩＰＯ。上市後集團將繼續評估這些公司的戰略重要性，並決定是否保留戰略控制權。



＊或逐步放棄對部分業務控制權＊



阿里行政總裁張勇指，在完成把業務劃分為六大業務集團的計劃後，阿里將考慮逐步放棄對

部分主營業務的控制權，但他沒有透露具體的時間表，只是表示會評估市場狀況。

徐宏在會上指出，在所有的業務板塊和業務公司中，除了現在淘寶天貓商業集團之外，其他

所有的業務集團和業務公司都會形成可獨立融資和分拆。集團將繼續對集團門店中某些戰略意義

不大的投資，通過一級或三級市場變現的方式改善資本結構。另外，關於上市地點的問題，集團

正持續評估。



＊股份回購計劃承諾不變＊



徐宏表示，集團對現有股份回購計劃承諾沒有改變，未來會定期評估現金流情況整體評估回

購計劃。



＊更多地成為「資本」運營商，而非「商業」運營商＊



另外，張勇表示，阿里將更多地成為一個資產和「資本」運營商，而不是一個「商業」運營

商，業務重組將使集團所有業務變得更加敏捷，增強決策能力，能夠更快地響應市場變化；需要

變得更具企業家精神，並在這些不同的業務中釋放更多的所有權。在過去幾年開始為這一轉變奠

定基礎。（ｃｌ）

