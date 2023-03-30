【香港政情】陳茂波訪星洲，稱可共同探索內地東盟高增值服務機遇

《經濟通通訊社３０日專訊》財政司司長陳茂波昨天（２９日）在新加坡進行訪問，曾與新

加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法。他今日繼續新加

坡訪問行程，並於晚上返港。



＊與當地經營家族辦公室業務公司代表會面＊



昨日上午，陳茂波出席由《南華早報》主辦的２０２３「中國年會：東南亞」論壇並發表主

題演講時表示，中國和東盟國家都是正在崛起的世界經濟力量，整個亞洲未來的發展潛力無限。

在國家追求高質量發展、東盟國家普遍推動數字經濟、綠色轉型之際，香港憑著國家的堅實支持

，將繼續積極發展和貫徹「八大中心」的功能，充分利用粵港澳大灣區的優勢，為整個亞洲地區

發展作出貢獻，特別是助力推動區域的綠色金融、綠色科技和金融創新發展。

昨日下午，陳茂波禮節性拜會了中國駐新加坡大使館公使張徐民，向他介紹香港的最新情況

。他也與一家經營私募基金和家族辦公室業務的公司代表會面。



＊倡星港可共同探索內地及東盟市場機遇＊



其後，陳茂波隨後前往新加坡國立大學，在商學院和李光耀公共政策學院聯合舉辦的研討會

上演講，向學生介紹香港的獨特地位和優勢，並與學生交流對區域經濟合作和發展的看法。他表

示，香港與東盟國家之間維持緊密的經貿和文化聯繫，在助力整個區域的疫情後經濟復甦和發展

，有巨大的合作空間。中國和東盟市場體量龐大，香港與新加坡作為高增值的服務平台，可以共

同探索當中的機遇。

陳茂波晚上與新加坡主要商會成員晚宴，並與在當地工作的香港青年創業者和行政人員見面

，了解他們的生活和工作情況。（ｃｌ）



