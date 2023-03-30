  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2023 09:32

【香港政情】陳茂波訪星洲，稱可共同探索內地東盟高增值服務機遇

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政司司長陳茂波昨天（２９日）在新加坡進行訪問，曾與新
加坡副總理兼財政部長黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法。他今日繼續新加
坡訪問行程，並於晚上返港。
　
＊與當地經營家族辦公室業務公司代表會面＊
　
　　昨日上午，陳茂波出席由《南華早報》主辦的２０２３「中國年會：東南亞」論壇並發表主
題演講時表示，中國和東盟國家都是正在崛起的世界經濟力量，整個亞洲未來的發展潛力無限。
在國家追求高質量發展、東盟國家普遍推動數字經濟、綠色轉型之際，香港憑著國家的堅實支持
，將繼續積極發展和貫徹「八大中心」的功能，充分利用粵港澳大灣區的優勢，為整個亞洲地區
發展作出貢獻，特別是助力推動區域的綠色金融、綠色科技和金融創新發展。
　　昨日下午，陳茂波禮節性拜會了中國駐新加坡大使館公使張徐民，向他介紹香港的最新情況
。他也與一家經營私募基金和家族辦公室業務的公司代表會面。
　
＊倡星港可共同探索內地及東盟市場機遇＊
　
　　其後，陳茂波隨後前往新加坡國立大學，在商學院和李光耀公共政策學院聯合舉辦的研討會
上演講，向學生介紹香港的獨特地位和優勢，並與學生交流對區域經濟合作和發展的看法。他表
示，香港與東盟國家之間維持緊密的經貿和文化聯繫，在助力整個區域的疫情後經濟復甦和發展
，有巨大的合作空間。中國和東盟市場體量龐大，香港與新加坡作為高增值的服務平台，可以共
同探索當中的機遇。
　　陳茂波晚上與新加坡主要商會成員晚宴，並與在當地工作的香港青年創業者和行政人員見面
，了解他們的生活和工作情況。（ｃｌ）
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章香港要聞30/03/2023
香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章開市Good Morning30/03/2023
林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
人氣文章國際動態30/03/2023
馬斯克與專家聯署呼籲暫停訓練更強大AI至少半年
人氣文章財經熱話30/03/2023
【虛幣世界】比特幣持續攀升，市場憧憬經濟數據
人氣文章中國故事29/03/2023
《神州經脈》內地加大招商引資力度　滬指、人幣即期四連挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金