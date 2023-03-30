【ＥＳＧ】恒隆地產夥ＬＶＭＨ推進２０２３年內可持續發展進程

《經濟通通訊社３０日專訊》恒隆地產（００１０１）與Ｍｏｅｔ Ｈｅｎｎｅｓｓｙ

Ｌｏｕｉｓ Ｖｕｉｔｔｏｎ （ＬＶＭＨ）宣布由雙方共同制定的可持續發展行動議程命名為

「《共同憲章》：攜手合作，加速變革」。該《憲章》概述了雙方將於２０２３年內實施的２０

項創新行動，以推進可持續發展進程。

繼去年１１月舉行的首屆地產與氣候論壇召集了數百人並萌發了２００多個構思後，《憲章

》是雙方集團於去年１０月簽訂首個可持續發展合作協議後邁入的另一個重要里程碑。



＊涵蓋２０項創新行動＊



根據《憲章》，雙方集團將按以下四大範疇推進２０項具體行動：（１）應對氣候變化：包

括分享能源使用數據、夜間關燈、以獎勵激發能源創新，以及推動使用可再生能源；（２）資源

管理：包括強制性碳足跡分析、低碳材料共享數據庫、廢棄物審計，以及循環再用、水資源管理

和生物多樣性方面的創新項目；（３）人與福祉：包括空氣質量和聲學項目、制定共享學習議程

，以及增進社區福祉的舉措；（４）可持續管治：包括使用數字平台提升環境管治，以及分享可

持續採購策略。



＊合作機構包括中電及Ｂｌｕｅｒｉｓｋ等＊



雙方集團與多個機構合作，範圍涵蓋水資源管理、可再生能源、碳足跡評估和低碳材料、環

境管治、能源管理、廢棄物審計和回收再造，借此發揮各界的專業優勢，以推進《憲章》的實踐

及擴大其影響力。這些機構包括：Ｂｌｕｅｒｉｓｋ、中華電力（ＣＬＰ）、ＧＩＧＡ

（ＲＥＳＥＴ）、公眾與環境研究中心（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｐｕｂｌｉｃ ａｎｄ

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ａｆｆａｉｒｓ，ＩＰＥ）、施耐德電氣（Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）、以及ＴＲＡＳＨＡＵＳ。此外，雙方集團更與城市土地學會

（Ｕｒｂａｎ Ｌａｎｄ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ），以及通過恒隆與清華大學恒隆房地產研究中

心的合作，攜手設計針對相關議題的研究項目。（ｃｌ）

