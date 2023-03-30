《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，中海外中生製藥公布業績

《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布ＰＭＩ，及中海外中生製藥公布業績，料為周五

（３１日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，新加坡總理李顯龍訪問中國並會晤習近平主席，美聯儲理事沃勒在

三藩市聯儲宏觀經濟與貨幣政策會議上發表題為「不穩定的菲利普曲線」的講話。

數據方面，周五本港時間７：３０ａｍ，日本公布２月失業率，料維持於２﹒４％。本港時

間７：５０ａｍ，日本公布２月工業生產，年率跌幅料由３﹒１％收窄至２﹒４％，月率料由下

滑５﹒３％改善至升２﹒７％；２月零售銷售月率升幅料由０﹒８％收窄至０﹒３％，年率升幅

料由５％擴大至５﹒８％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布３月製造業採購經理人指數，料由

５２﹒６降至５１﹒６；３月非製造業採購經理人指數料由５６﹒３降至５５；３月綜合採購經

理人指數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月新屋動工，年率料由６﹒６％逆轉至下滑

０﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布第四季出口，季率料由９﹒４％逆轉至下滑１％；

第四季國內（區內）生產總值季率料維持不變，年率升幅料由１﹒９％收窄至０﹒４％；第四季

進口季率料由下滑２﹒９％改善至升１﹒５％。同一時間，德國公布２月進口物價，月率跌幅料

由１﹒２％收窄至１％，年率升幅料由６﹒６％收窄至４﹒２％；２月零售銷售月率料由持平升

上０﹒５％。



＊歐元區公布ＣＰＩ，美國公布核心ＰＣＥ等數據＊



本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月零售銷售，年率升幅料由７％擴大至１５％。本港時

間５：００ｐｍ，歐元區公布２月失業率，料維持於６﹒６％；３月消費者物價指數月率升幅料

由０﹒８％擴大至１﹒１％，年率升幅料由８﹒５％收窄至７﹒１％；３月核心消費者物價指數

年率升幅料由５﹒６％擴大至５﹒７％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布２月核心個人消費支

出平減指數（ＰＣＥ），月率升幅料由０﹒６％收窄至０﹒４％，年率升幅料維持於４﹒７％；

２月個人消費料由１﹒８％降至０﹒３％；２月個人所得料由０﹒６％降至０﹒２％。本港時間

９：４５ｐｍ，美國公布３月芝加哥採購經理人指數，料由４３﹒６降至４３。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布３月密歇根大學消費者信心指數，料由６７降至６３﹒３。

在本港，明日公布業績的公司有：中國生物製藥（０１１７７）、華潤燃氣（０１１９３）

、招商局港口（００１４４）、中信股份（００２６７）、北控（００３９２）、中海外

（００６８８）等。（ｗａ）

