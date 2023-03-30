碧桂園楊惠妍：未來３－５年行穩致遠，上線土儲比例增至５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》碧桂園（０２００７）主席楊惠妍在全年業績電話會議上指出

，由於宏觀環境現仍多變，公司於未來３至５年戰略方向為行穩致遠，管理好現金流及資產負債

表，土儲將由原來３、４線土儲較多布局面，改為與１、２線城市５０％對分比例。此外，將提

升產品、成本核心競爭力。她亦冀代管代建輕資產業務為集團中長期平衡收入、利潤方式；科技

建造將為第二增值曲線。

碧桂園常務副總裁程光煜指出，參考今年１至２月份去化率高於去年６５％，有信心今年去

化率將高於去年水平。另全年銷售規模合理穩定。今年投資方向將聚焦一二線核心城市，未來積

極參與上海、西安等城市項目競投，並加強公司一、二線城市產品競爭優勢，相信會對公司利潤

、毛利有所幫助。



＊去化率料高於６５％，核心城市拿地策略助毛利率穩定向上＊



不過，程光煜稱，今年全年拿地預算相對保守，料總值少於銷售額４０％，實際情況將據公

司銷售及市況安排。回顧截至去年底碧桂園１、２線相對３、４線城市可售資源比例分別約

４０％、６０％。

碧桂園首席財務官及副總裁伍碧君亦指出，上述拿地策略有助毛利率穩定向上趨勢。此外，

她稱，若經濟復甦以及公司完成結構調整，公司將恢復派息。

伍碧君續指，境外債務佔比會進一步下調，現時其境內債務渠道順暢。（ｒｈ）

