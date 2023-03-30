  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2023 17:44

碧桂園楊惠妍：未來３－５年行穩致遠，上線土儲比例增至５０％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》碧桂園（０２００７）主席楊惠妍在全年業績電話會議上指出
，由於宏觀環境現仍多變，公司於未來３至５年戰略方向為行穩致遠，管理好現金流及資產負債
表，土儲將由原來３、４線土儲較多布局面，改為與１、２線城市５０％對分比例。此外，將提
升產品、成本核心競爭力。她亦冀代管代建輕資產業務為集團中長期平衡收入、利潤方式；科技
建造將為第二增值曲線。
　　碧桂園常務副總裁程光煜指出，參考今年１至２月份去化率高於去年６５％，有信心今年去
化率將高於去年水平。另全年銷售規模合理穩定。今年投資方向將聚焦一二線核心城市，未來積
極參與上海、西安等城市項目競投，並加強公司一、二線城市產品競爭優勢，相信會對公司利潤
、毛利有所幫助。
　
＊去化率料高於６５％，核心城市拿地策略助毛利率穩定向上＊
　
　　不過，程光煜稱，今年全年拿地預算相對保守，料總值少於銷售額４０％，實際情況將據公
司銷售及市況安排。回顧截至去年底碧桂園１、２線相對３、４線城市可售資源比例分別約
４０％、６０％。
　　碧桂園首席財務官及副總裁伍碧君亦指出，上述拿地策略有助毛利率穩定向上趨勢。此外，
她稱，若經濟復甦以及公司完成結構調整，公司將恢復派息。
　　伍碧君續指，境外債務佔比會進一步下調，現時其境內債務渠道順暢。（ｒｈ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事30/03/2023
《神州經脈》李強唱好中國經濟　A股止跌　中巴擬改用本幣貿易
人氣文章財經熱話30/03/2023
兩桶油業績對辦齊獲大行唱好　中石油增派息兼憧憬回購狂飆
人氣文章國際動態30/03/2023
北韓罕有地展示核彈頭以向世界宣示國家實力
人氣文章財經熱話30/03/2023
上季虧損大幅收窄快手(01024)曾飆一成　林家亨：業績符合市場預期
人氣文章FOCUS30/03/2023
【FOCUS】從買買買到拆拆拆　阿里順勢求變
人氣文章國際動態30/03/2023
巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金