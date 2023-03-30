嗶哩嗶哩（０９６２６）全年虧損擴大至７５億人幣，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年虧損擴大至７４﹒９７億元（人民幣．下同），而上年同期虧損６７﹒８９億元；每股基
本虧損１８﹒９９元，不派末期息。
期內，經調整淨虧損６７﹒０２億元，較上年度同期５４﹒９８億元收窄。收入
２１８﹒９９億元，升１２﹒９８％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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