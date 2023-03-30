嗶哩嗶哩（０９６２６）全年虧損擴大至７５億人幣，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》嗶哩嗶哩（０９６２６）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年虧損擴大至７４﹒９７億元（人民幣．下同），而上年同期虧損６７﹒８９億元；每股基

本虧損１８﹒９９元，不派末期息。

期內，經調整淨虧損６７﹒０２億元，較上年度同期５４﹒９８億元收窄。收入

２１８﹒９９億元，升１２﹒９８％。（ｒｈ）



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