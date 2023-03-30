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30/03/2023 16:37

交行（０３３２８）全年純利升５﹒２％，派息３７﹒３分人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》交行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，截至
２０２２年１２月３１日止全年純利９２１﹒４９億元（人民幣．下同），按年升５﹒２２％，
勝預期，每股基本盈利１﹒１４元，派發末期息３７﹒３分。
　　期內淨經營收入２７３５﹒２８億元，升１﹒４％；利息淨收入１６９９﹒３７億元，升
５﹒１％。（ａｃ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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