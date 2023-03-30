【香港要聞】啟德發展區稅務中心正式落成啟用

《經濟通通訊社３０日專訊》稅務局今日就位於啟德發展區的稅務中心舉行開幕典禮，標誌

該新辦公大樓正式投入運作。

財政司司長陳茂波以視像致辭時說，稅務中心座落在啟德發展區，是「起動九龍東」計劃的

其中一幢建築物。稅務局的工作與香港的經濟及工商業發展息息相關，九龍東是本港第二個核心

商業區，稅務中心座落於此，實在別具意義。

署理稅務局局長梁建華在典禮上說，稅務局在１９４７年４月１日成立，由昔日部門只有少

於１００名職員，到現時部門職員人數約３０００人，並擁有屬於部門的專屬大樓，這一切不但

見證了部門的發展，也標誌著香港稅務發展的一個重要里程碑。

位於協調道五號的稅務中心為稅務局專用的新辦公大樓，毗鄰工業貿易大樓及港鐵啟德站，

佔地面積約９８３２平方米，樓高１７層。稅務中心在設計及興建過程中十分重視綠色元素，包

括建材選用、能源使用、用水、綠化和室內外環境質素等，多方面提升建築物的環保效能。

稅務局大部分科別和組別的辦事處已遷往新大樓，餘下的電腦支援組（會計）、遺產稅署、

退稅組及儲稅券組仍然在灣仔稅務大樓辦公，預計於５月遷往新址。（ｃｌ）

