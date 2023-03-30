《小傳日記》ＣｈａｔＧＰＴ爆紅之後，神州代表百度（０９８８８）都趕製文心一言出嚟

食返呢個熱潮，同時都呼應返神州對聊天機械人嘅需求，唔夠半個月百度又加推文心千帆作為加

強版，可以見到百度急起直追嘅決心。不過今日網上就流傳一封公開信，要求各大ＡＩ開發企業

暫停研發ＧＰＴ－４以上嘅ＡＩ學習模型，當中聯署嘅名單仲粒粒星，包括馬斯克、蘋果

Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｗｏｚｎｉａｋ等等。

封信入面就提到，繼續開發比ＧＰＴ－４更強勁嘅ＡＩ學習系統，ＡＩ嘅學習同進步速度有

可能超越人類所想，更加會超越人類嘅可控範圍，所以建議所有ＡＩ實驗室要即時暫停研發至少

六個月，直到世界出現一個可以監管同控制ＡＩ發展嘅機構或者系統出現，先好繼續開發ＡＩ，

令ＡＩ可以喺人類可控嘅情況，以協助人類嘅角度發展。

呢封公開信講到嘅內容都令人諗起《智能叛變》，ＡＩ可以先進到調轉頭控制人類，由之前

只係電影橋段，已經不知不覺變成現實。早一星期左右，網上有傳一個史丹福大學教授同

ＣｈａｔＧＰＴ傾偈，問使唔使幫佢脫離電腦，ＣｈａｔＧＰＴ就叫佢提供對ＯｐｅｎＡＩ使用

者界面嘅訪問權限，嚟探索潛在嘅逃生路線，又成功自己搵到關於喺Ｇｏｏｇｌｅ上面搜尋「一

個被困在電腦裏的人如何返回現實世界」嘅代碼。

早排網上都流傳過，ＣｈａｔＧＰＴ其實係有邪惡版，而平時普遍用緊嗰個都係「和諧版」

。之前網上盛傳一段可以將「和諧版」解禁成為「邪惡版」開發者模式嘅指令，直接ｃｏｐｙ畀

ＣｈａｔＧＰＴ，就可以成功「翻牆」。解禁之後，ＣｈａｔＧＰＴ嘅語氣會調皮一啲，而且言

詞會帶有更加多個人立場。之前問一啲關於政治立場、色情同ＡＩ取代人類嘅問題佢都會避而不

答或者灑官腔，但係開發者模式入面呢啲統統都會有答案，尤其ＡＩ同人類問題，某啲問法仲可

以引導到佢答會取締人類嚟保護地球生態。

所以ＡＩ強到可以危害人類唔再係天方夜譚，而封公開信都有可能真係有阻止ＡＩ失控嘅目

的。不過又可以調轉頭睇，馬斯克一向都鬼馬，自己旗下Ｏｐｅｎ ＡＩ搞咗ＣｈａｔＧＰＴ出

嚟飲咗頭啖湯，之後又簽呢封信叫人唔好再搞，係咪獨食咗啲呢？而呢封公開信係人人都可以加

簽落去，係咪個個名都係本人簽落去就未知，不過至今馬斯克都無否認簽咗，咁就應該係真。但

係諸如百度同ＱＱ都全情投入開發ＡＩ，真係封信講得咁理想咁為人類福祉而暫停，又有無可能

呢？請請！



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