恒指高收１１６點，中石油碧服齊飆逾７％，阿里健康瀉８％

《經濟通通訊社３０日專訊》避險情緒持續降溫，隔晚美股３大指數反彈，大型銀行及科技
股造好。道指收升３２３點；納指收漲２１０點；標普５００指數收升５６點。
多隻大型科技股造好，英特爾急升近８％，微軟、蘋果、Ｍｅｔａ、Ｎｅｔｆｌｉｘ及亞馬遜升
近２％至逾３％。
港股上升，恒生指數全日收報２０３０９，升１１６點或０﹒５８％，主板成交
１３３５﹒９４億元。恒生中國企業指數報６９２２，升４３點或０﹒６４％。恒生科技指數報
４２７０，升２３點或０﹒５６％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８５元，升０﹒２元或０﹒０５％，成交９７﹒１１億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報９６﹒９元，升２﹒３５元或２﹒４９％，成交８５﹒１１億元；美團收報
１４２元，升２元或１﹒４３％，成交４８﹒９９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿
里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
中石油（００８５７）收升７﹒８３％，報４﹒６８元，該股成交約４﹒２７億股，涉資
１９﹒６６億元，盤中高見４﹒７１元，最低見４﹒４元；碧桂園服務（０６０９８）升
７﹒４４％，收報１４﹒４４元；碧桂園（０２００７）升５﹒０７％，收報２﹒２８元；比亞
迪（０１２１１）升３﹒３％，收報２２５﹒２元。
另外，阿里健康（００２４１）逆市收跌７﹒９２％，報５﹒８１元，該股成交約１﹒３１
億股，涉資７﹒７４億元，盤中高見６﹒３９元，最低見５﹒７２元；國壽（０２６２８）跌
５﹒６２％，收報１２﹒４２元；百度（０９８８８）跌３﹒６１％，收報１４９﹒５元；蒙牛
乳業（０２３１９）跌３﹒４１％，收報３２﹒６元。（ｋｙ）
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