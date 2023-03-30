【聚焦人幣】人幣中間價貶１１５點四連跌，報６﹒８８８６

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８８６，

較上個交易日跌１１５點子，四連跌，並創自３月１７日以來近兩周新低，上個交易日報

６﹒８７７１。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８８８６ ＋１１５﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４６８０ ＋１２９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１９５６ －５２８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７７６ ＋１４﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４７９７ －７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６０１９ －８２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８４０ －１４９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１８２７ ＋３５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５００２ ＋３０３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０７９５ ＋２１３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１２ ＋２０﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒２２１８ ＋５１８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６２７６ －１０３﹒００

１人民幣╱韓元 １８９﹒４７００ ＋７６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

