【ＡＩ熱潮】百度智能雲總裁沈抖談ＣｈａｔＧＰＴ：是一場大變革

《經濟通通訊社３０日專訊》百度（０９８８８）智能雲總裁沈抖在博鰲亞洲論壇２０２３

年年會「推進數字經濟」論壇上表示，微軟用ＣｈａｔＧＰＴ把所有的產品線改變，百度也要基

於文心一言全部改一遍，過去不到半年的時間，美國科技公司圍繞ＣｈａｔＧＰＴ在做，用它生

成ＰＰＴ、合同以及行程機票，這是有想象空間的，這也是一次更大的技術變革，真正的想象空

間留給更有創意的人去想。（ｊｔ）



