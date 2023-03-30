【聚焦人幣】巴西政府稱已和中國達協議，以本幣開展貿易不用美元

《經濟通通訊社３０日專訊》據《法新社》報道，巴西政府２９日表示，中國和巴西已達成

協議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣開展貿易。

《法新社》指這一協議將使中國和拉丁美洲最大經濟體巴西能夠直接進行大規模的貿易和金

融交易，用人民幣兌換雷亞爾，反之亦然，而非通過美元這一中間貨幣進行兌換。（ｃｔ）

