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30/03/2023 09:27

【人行操作】人行２３９０億逆回購利率持平，淨投放１７５０億

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，今日進行的２３９０億元（人民幣．下同）７
天期逆回購，中標利率持平２％。
　　公開市場今日有６４０億元逆回購到期，即今日淨投放１７５０億元。連續四日放水
６２９０億元。
　
＊ＩＮＧ：沒有必要再次下調存款準備金率＊
　
　　ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭藹嬈博士發表報告指出，自３月２１日以來，人行已向市場注入
大量流動性。３月２１日至２９日，人行向金融系統淨投放流動性逾８５００億元，包括日常公
開市場操作注入的３５２０億元及３月２７日降準注入的５０００億元人民幣。今次市場操作背
後原因是全球市場波動抑或國內經濟值得關註。
　　報告指，近期人民銀行注入流動性至少有兩方面的考慮因素。首先，本輪操作在第一季末發
生。內地全年的貸款增長通常在首三個月錄得，此為季節性現象並會推高第一季末的銀行同業拆
息。如推動貸款增長為人行注入大量流動性的主因，可視之為經濟增長的積極信號。此外，全球
金融市場動盪尚未結束，未來或有起伏。因此人行或採取措施以緩衝潛在的市場波動。這是一種
預防措施，無需過度解讀。
　　報告認為，中國沒有必要降低利率。現時外圍市場持續疲弱，出口活動亦受到抑制，但減息
不會有利出口。另外，過度寬鬆的貨幣政策或會吸引一些不必要的投資。隨著下半年經濟復甦加
快，減息亦有機會帶來經濟過熱的風險。ＩＮＧ維持２０２３年政策利率不變的預測，並認為沒
有必要再次下調存款準備金率，因為貸款增長的高峰應在第一季已經出現。（ｓｌ）

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