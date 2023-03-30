【內房困局】融創孫宏斌：全力支持重組方案盡快落地

《經濟通通訊社３０日專訊》融創中國（０１９１８）昨晚（２９日）召開境外債務重組說

明會，主席孫宏斌會上表示，從２０２１年第四季開始，行業環境持續發生變化，很多事情都超

出了預判，融創也出現了嚴重的流動性困難，面臨前所未有的經營壓力。孫宏斌反思，問題在於

融創控制發展節奏及降低槓桿的決心不夠堅決，追求規模的慣性讓融創在投資上過於樂觀和激進

，在管理上也存在著權力過於下放等問題。

孫宏斌表示，對於境外債的重組工作，融創一直有兩個要求，一是快，因為這是恢復正常經

營的基礎；二是方案必須是系統的、周全的，能支持公司真正恢復過來。孫宏斌稱將全力支持重

組方案的盡快落地，並在各方的支持下和管理團隊一起繼續努力，帶領企業盡快恢復正常運營。

孫宏斌強調，非常有信心可以逐步解決公司整體問題、業務逐步恢復正常。



＊重組計劃預計獲通過＊



融創中國的降槓桿計劃簡單而言就是債轉股：公司擬發行１０億元人民幣的可轉換債券，所

有計劃債權人有權在重組生效日起的１２個月內，以每股２０港元將其持有的可轉債轉換為融創

中國普通股，同時發行五年期強制可轉換債券，預計規模１７﹒５億元，債權人可選擇在期初、

周年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股；債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服

務投資持有的融創服務股權，交換價格為６０個交易日加權平均股價的２﹒５倍，同時不得低於

每股１７港元，規模上限約４﹒４９億股，約佔融創服務已發行總股數的１４﹒７％。

此前有報道指，融創中國已與境外債權人小組訂立重組支援協議，並獲得債權人小組的支持

，方案預計將會拿到７５％以上的贊成票。（ｅｙ）

