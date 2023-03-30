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30/03/2023 14:20

【ＦＯＣＵＳ】從買買買到拆拆拆，阿里順勢求變

　　【ＦＯＣＵＳ】是「１＋１＞２」，還是「Ｌｅｓｓ　ｉｓ　Ｍｏｒｅ」？從ＩＢＭ、谷歌
、戴爾，到通用、強生、家樂氏，再到京東、比亞迪、海底撈……行業巨頭爭相押注、醞釀剝離
拆分，最新加入的是跨界巨無霸阿里巴巴集團（０９９８８）。在創始人馬雲周遊海外逾年、首
次證實回國後次日，集團董事會主席張勇即揭盅「一分為六」大變革，如何評估未來價值？
　
＊釋價值潛力，看好雲計算及菜鳥＊
　
　　市值最輝煌時超越６﹒５萬億港元的商業帝國，從買買買，正在轉向拆拆拆。據阿里「２４
年來最重要的組織變革」方案，將設立淘寶天貓商業、阿里雲智能、本地生活、菜鳥、國際數字
商業、大文娛六大業務集團，各自擁有董事會及ＣＥＯ；所有業務集團均可獨立融資，包括尋求
獨立上市；阿里巴巴本身將從業務運營轉向資產╱資本運營。
　　此「一分為六，各自為政」策略，被普遍視作有助阿里規避反壟斷等政策風險，並更靈活制
定細分行業競爭策略，釋放各業務價值潛力。六大板塊中，盡管「淘寶天貓商業」的收入是其他
五大業務總和的兩倍，但最被看好的要數「雲計算」和「菜鳥」兩大業務。其中，阿里雲的市佔
率穩居全球第四，菜鳥同躋身全球四大跨境物流網絡之一。
　　張勇在致員工信中稱，「不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗」，似印證
潮流已變－－過往被視作優勢的多元擴張、協同效應、大即是美，正淪為臃腫低效的劣勢。早在
阿里一拆六之前，眾多巨企早已紛紛擁抱變化。
　
＊拆分效應好壞參半，需放長眼量＊
　
　　一度是全球最大企業的通用集團（ＧＥ），２０２１年宣布一拆三為航空（ＧＥ　
Ａｅｒｏｓｐａｃｅ）、能源（ＧＥ　Ｖｅｒｎｏｖａ）、醫療保健（ＧＥ　
ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ）；其中，ＧＥ　ＨｅａｌｔｈＣａｒｅ今年１月４月登錄納斯達克，股
價周三剛剛刷新新高，另兩大業務亦醞釀明年初獨立上市。此外，強生拆分的兩大業務之一的消
費者健康部門Ｋｅｎｖｕｅ，已遞交紐交所上市申請。
　　但並非所有的拆分都是一拆大吉，例如谷歌分拆的生命科技公司Ｖｅｒｉｌｙ難逃裁員，安
永擬分拆諮詢業務獨立上市引發內訌，更離奇的是東芝，其從提議一拆三，到遭反對後變更為一
拆二，最終獲要約收購或面臨退市。
　　另值一提的是，企業拆分除了源自管理層求變，動力或還來自股東。近有匯控大股東平保及
小股東，遠有對沖基金Ｔｈｉｒｄ　Ｐｏｉｎｔ。其中，後者在多年前以公開信要求索尼拆分娛
樂業務後，近期再擬敦促高露潔分拆寵物食品業務。　　　　
　　分拆效應是短期更高股價的催化劑，還是長期更好價值的奠基石，都需放長眼量，關注其能
否在維持核心競爭力之餘，創造新的盈利來源。

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