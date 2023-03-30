【香港要聞】新徵費實施首兩月，塑膠購物袋派發量跌逾六成

《經濟通通訊社３０日專訊》環保署優化塑膠購物袋收費計劃去年１２月３１日起實施。根

據環保署向香港主要零售集團（包括大型連鎖超級市場和便利店）查詢所得資料，與去年同期比

較，今年１－２月的塑膠購物袋（不包括平口袋）派發量整體下跌超過六成，主要大型連鎖超級

市場的平口袋派發量更下跌超過八成。

環保署發言人表示，樂見優化計劃對減少使用塑膠購物袋有顯著的成效，期望市民和商戶繼

續支持「走塑」。



＊曾發七口頭警告，暫無商戶收罰款通知書＊



在優化計劃實施的首兩個月，環保署派員到訪了全港約２﹒７６萬間零售店鋪（包括約

１﹒４２萬個街市檔戶），向商戶宣傳和介紹優化措施。同時，其他宣傳工作亦持續推行，包括

電視宣傳短片和電台宣傳聲帶、海報及交通工具廣告等。此外，環保署人員巡查了約４１００個

零售點，共發出七個口頭警告，暫未有因商戶違反優化計劃發出定額罰款通知書。

發言人表示，環保署會繼續監察塑膠購物袋棄置量及留意優化措施實施後零售點的膠袋使用

情況，以評估優化措施的成效。環保署鼓勵市民自備可重用的購物袋或自攜容器盛載食品，盡量

減少使用塑膠購物袋。該署會繼續與業界攜手落實各項減廢「走塑」措施。（ｃｌ）

