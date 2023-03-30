【國際要聞】教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療

《經濟通通訊社３０日專訊》梵蒂岡表示，教宗方濟各出現呼吸困難後，因肺部感染住院，

並將繼續治療數天。

現年８６歲的方濟各被送往醫院進行檢查，結果顯示為呼吸道感染，並非新冠，需要接受藥

物治療。

方濟各出生於阿根廷，是第一名來自美洲的教宗，也是自敍利亞籍的格列高利三世以來第一

名擔任該職位的非歐洲出身教宗。（ｒｃ）

