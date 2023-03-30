  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/03/2023 11:16

【國際要聞】教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療

　　《經濟通通訊社３０日專訊》梵蒂岡表示，教宗方濟各出現呼吸困難後，因肺部感染住院，
並將繼續治療數天。
　　現年８６歲的方濟各被送往醫院進行檢查，結果顯示為呼吸道感染，並非新冠，需要接受藥
物治療。
　　方濟各出生於阿根廷，是第一名來自美洲的教宗，也是自敍利亞籍的格列高利三世以來第一
名擔任該職位的非歐洲出身教宗。（ｒｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話30/03/2023
《午市前瞻》下周假多窒礙恒指升勢 快手第二季有望試80元
人氣文章大行報告30/03/2023
【大行炒D乜】快手、商湯、潤地績後點部署？一表睇晒快靚正！
人氣文章香港要聞30/03/2023
傳建造業擬輸入外勞，發展局：目標年中提出整全策略
人氣文章香港要聞30/03/2023
香港快運引入首架A321neo空巴，夏季將增至每周逾五百航班
人氣文章開市Good Morning30/03/2023
林家亨：港股氣氛漸回暖　四月恒指走勢向好　惟短期20700點阻力大
人氣文章國際動態30/03/2023
馬斯克與專家聯署呼籲暫停訓練更強大AI至少半年
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金