【國際要聞】北韓罕有地展示核彈頭以向世界宣示國家實力

《經濟通通訊社３０日專訊》雖然美國長期以來一直要求北韓放棄核武器，但金正恩向世界
展示核彈頭，宣示國家實力。
北韓官媒發布金正恩視察導彈彈頭的照片，是幾年來首次。武器專家表示，本周公布的圖片
表明北韓在彈頭小型化方面取得了進展，提高了其發動核攻擊的能力。
總部位於南韓首爾的國防分析研究所在今年１月份發布的文件中估計，北韓擁有約８０至
９０枚核彈頭。（ｒｃ）
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