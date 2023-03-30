【企業盈喜】建德國際（００８６５）料去年純利增最多２６倍

《經濟通通訊社３０日專訊》建德國際（００８６５）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利２８００萬至３５００萬元（人民幣．下同），比２０２１年純利１３０萬元升最多約

２６倍。

該集團指，預期盈利增加主要由於去年度的物業發展業務收益及毛利大幅增長，因可供出售

與交付給客戶的物業增加。

該集團預期於本周五（３１日）前公布業績。（ｗｈ）

