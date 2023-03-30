【企業盈警】中民控股（００６８１）料去年純利跌６９％

《經濟通通訊社３０日專訊》中民控股（００６８１）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨溢利將錄得顯著下跌約６９％。

該集團指，淨溢利減少主要由於銷售成本增加導致毛利同比減少約２４％，於物業、廠房及

設備和使用權資產下確認減值虧損增加約２３００萬元人民幣，以及應佔合資企業業績同比

２０２１年度減少約９２％。

該集團預期於本周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

