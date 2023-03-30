【企業盈警】華鼎控股（０３３９８）料去年虧損最多１﹒８億元

《經濟通通訊社３０日專訊》華鼎控股（０３３９８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損金額減少４５％至６０％至介乎１﹒３３億至１﹒８３億元。

該集團指，虧損大幅改善主要由於銷售收入增加及毛利率上升，惟部分被若干長期應收貿易

帳款的預期信貸虧損增加所抵銷。

該集團預期於本周五（３１日）公布業績。（ｗｈ）

