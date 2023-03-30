《國企紅籌》龍源電力（９１６）去年少賺３１％，息１１﹒７１分

《經濟通通訊社３０日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利５１﹒３２億元（人民幣．下同），跌約３１％，每股盈利

５８﹒６３分，派末期股息每股１１﹒７１分。

該集團指，收入約４００億元，跌０﹒０３％，去年發電量升１１﹒６％，而新增控股裝機

容量２４０９﹒６兆瓦。（ｗｈ）



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