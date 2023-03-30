【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開５６３點，報２０３４８點。最高升
６５３點報２０４３７點，最低升３２３點報２０１０７點。恒指收報２０１９２點，升４０７
點或２﹒０６％。
北水全日淨流入３０﹒６２億元，增加５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
主板成交１４６４﹒１億元增加３７﹒９％。其中港股通成交３９０﹒８億元，佔總成交
２６﹒７％。
昨日（２９日）凌晨，微信包括支付、語音呼叫、帳號登錄、朋友圈等多個功能無法正常使
用。騰訊 微信團隊最新表示，現在微信、微信支付相關功能已恢復。
騰訊客服官博早前公布，由於系統故障，部分用戶使用微信支付相關功能出現異常，強調用
戶資金安全不受影響。
騰訊控股升１﹒７５％報３８４﹒８元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升４﹒０１％報
１４０元，北水淨買入７﹒１億元；工商銀行升１﹒４２％報４﹒２９元，北水淨買入４﹒２億
元。
盈富基金升１﹒９％報２０﹒３８元，北水淨賣出４﹒６億元；恒生中國企業升２％報
６９﹒３６元，北水淨賣出４﹒５億元；南方恒生科技升２﹒２１％報４﹒１７元，北水淨賣出
４﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １１﹒８５
美團 （０３６９０） ７﹒１３
工商銀行 （０１３９８） ４﹒２０
香港交易所 （００３８８） ２﹒５９
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －４﹒６３
恒生中國企業 （０２８２８） －４﹒４６
南方恒生科技 （０３０３３） －４﹒４２
快手 （０１０２４） －０﹒０２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名