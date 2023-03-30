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30/03/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒６２億元，買騰訊沽盈富

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指高開５６３點，報２０３４８點。最高升
６５３點報２０４３７點，最低升３２３點報２０１０７點。恒指收報２０１９２點，升４０７
點或２﹒０６％。
　　北水全日淨流入３０﹒６２億元，增加５﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）。
　　主板成交１４６４﹒１億元增加３７﹒９％。其中港股通成交３９０﹒８億元，佔總成交
２６﹒７％。
　　昨日（２９日）凌晨，微信包括支付、語音呼叫、帳號登錄、朋友圈等多個功能無法正常使
用。騰訊　微信團隊最新表示，現在微信、微信支付相關功能已恢復。
　　騰訊客服官博早前公布，由於系統故障，部分用戶使用微信支付相關功能出現異常，強調用
戶資金安全不受影響。
　　騰訊控股升１﹒７５％報３８４﹒８元，北水淨買入１１﹒９億元；美團升４﹒０１％報
１４０元，北水淨買入７﹒１億元；工商銀行升１﹒４２％報４﹒２９元，北水淨買入４﹒２億
元。
　　盈富基金升１﹒９％報２０﹒３８元，北水淨賣出４﹒６億元；恒生中國企業升２％報
６９﹒３６元，北水淨賣出４﹒５億元；南方恒生科技升２﹒２１％報４﹒１７元，北水淨賣出
４﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１１﹒８５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒１３
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　　４﹒２０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　２﹒５９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－４﹒６３
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－４﹒４６
　　南方恒生科技　（０３０３３）　　　　　－４﹒４２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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