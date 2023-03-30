《日入而息》中銀香港全年純利升１８％，交行去年多賺５％勝預期

《今天重點》

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中銀香港（０２３８８）全年純利升１７﹒８％，末期息９１仙；去年淨利息收入升２１﹒５％

，淨息差升１９基點；中銀香港：有信心今年淨息差穩步上升，料貸款錄中單位數增長

交行（０３３２８）全年純利升５﹒２％，派息３７﹒３分人幣；去年淨利息收益率收窄至１﹒

４８％，信用減值損失跌９％；交行：房貸風險可控，息差及中間業務收入面臨挑戰

農行（０１２８８）全年純利升７﹒４％，息２２﹒２２分人民幣；農行去年淨息差下降２２個

基點，不良貸款率跌至１﹒３７％

郵儲行（０１６５８）全年純利升１１﹒９％，派息２５﹒７９分人幣

碧桂園（０２００７）全年盈轉虧６０﹒５億元人民幣，不派息；楊惠妍稱未來３－５年行穩致

遠，上線土儲比例增至５０％

建行（００９３９）料今年淨息差有下行壓力，資產質量將保持在合理區間

中石油（００８５７）料今年下半年油價每桶８０至８５美元，原油需求繼續上升

惠譽確認香港「ＡＡ－」評級，展望穩定，料今年經濟反彈４％

李強稱中國經濟增長動能強勁，亞洲要更大發展不能亂；杭州亞運是今年大事，歡迎各界到中國

走走看看；李強會見ＩＭＦ總裁：有信心實現全年經濟目標

李顯龍稱亞洲要建立關係網而非「中心輻射」模式

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《即日市況》

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恒指高收１１６點，中石油碧服齊飆逾７％，阿里健康瀉８％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６５％止四連跌，李強唱好中國經濟強

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《美元匯價》

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美匯指數再大跌空間估計不大

歐元最新報１﹒０８６４╱６６，日圓最新報１３２﹒８２╱

８３

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《公司業績》

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雅居樂（０３３８３）全年盈轉虧１５０億元人民幣，不派息

碧桂園（０２００７）全年盈轉虧６０﹒５億元人民幣，不派息

匯量科技（０１８６０）全年虧轉盈１４９９﹒４萬美元，不派息

潤藥（０３３２０）全年純利升１０％，息１６仙

神威（０２８７７）全年純利升３０％，派中期息３１分

北控水務（００３７１）全年純利跌６７％，派息８﹒７仙

第一太平（００１４２）全年純利升１７％至３１億元，息１１﹒５仙

合生創展（００７５４）全年純利跌１０％，不派息，每１０股送２紅股

光大環境（００２５７）全年純利跌３２％，末期息９仙

中視金橋（００６２３）全年純利升１２％，息４﹒５港仙

鼎豐集團（０６８７８）料全年盈轉虧蝕最多１﹒９億元人民幣

華虹（００１３４７）全年純利升７２％，不派息

蒙牛（００２３１９）料今年收入中高單位數增長，盈利增３０至５０個基點

億都（００２５９）聯營南通江海去年度多賺５２％

聯控（０３３９６）附屬聯泓新科年度少賺２０﹒６％

克莉絲汀（０１２１０）將延遲公布年度業績，股份下周一起停牌

南方通信（０１６１７）全年虧損收窄至８１０萬元人民幣，不派息

恒嘉融資租賃（００３７９）全年虧轉盈７０２﹒８萬元，不派息

中駿商管（００６０６）全年純利跌２５﹒９％至２﹒１億元人民幣，不派息

京西國際（０２３３９）全年虧損收窄至４８８﹒５萬元，不派息

碧瑤綠色集團（０１３９７）全年純利升３﹒２倍，派息增至３﹒８仙

華顯光電（００３３４）全年純利跌１２﹒５％，不派息

大同集團（００５４４）全年虧轉盈４７６萬元，不派息

翼辰實業（０１５９６）全年純利跌３５％，息５﹒０１分人幣

天津發展（００８８２）去年少賺２４％，派息５﹒５仙

新華保險（０１３３６）全年少賺３４％，息１﹒０８元人民幣

北京京客隆（００８１４）全年虧損擴大至９６０７萬元人民幣

雋思集團（０１４１２）全年純利升６﹒５％至１﹒３億元，息１１仙

海天地悅旅（０１８３２）全年虧損擴大至１１４２萬美元，不派息

竣球控股（０１４８１）全年盈轉虧１６５０萬元，不派息

湖州燃氣（０６６６１）全年純利跌１３﹒１％，息３０分人幣

李氏大藥廠（００９５０）全年純利跌９７％，末期息減至１仙

滄海控股（０２０１７）全年純利升５﹒６％，不派息

上實（００３６３）全年純利跌３８﹒２％，派息５０仙

永安（００２８９）全年盈轉虧３億元，連特息派７５仙

貝康醫療（０２１７０）全年虧損收窄至１﹒２億元人民幣，不派息

中銀香港（０２３８８）全年純利升１７﹒８％，末期息９１仙；去年淨利息收入升２１﹒５％

，淨息差升１９基點

交行（０３３２８）全年純利升５﹒２％，派息３７﹒３分人幣；去年淨利息收益率收窄至１﹒

４８％，信用減值損失跌９％

長汽（０２３３３）擬分配現金股利每股３０分人幣

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《公司資訊》

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國壽（０２６２８）港股估值合理偏低，將加配高股息股票；壽險業結構性增長處加速期，續期

保費料明年回復正增長

國泰航空（００２９３）夥國家電投拓展內地可持續航空燃油供應鏈

內地基因檢測公司海普洛斯向港交所提交主板上市申請

香港持牌放債人Ｋ Ｃａｓｈ向港交所遞交上市申請

通達（００６９８）出售電器控制面板及配件附屬，涉資６﹒８億元

渣打（０２８８８）再斥１１６３萬元歐洲回購約２０萬股

理想汽車（０２０１５）回應雷達在無人陵園顯示人影：傳感器局限

阿里巴巴（０９９８８）除淘寶天貓外，所有業務都可獨立融資和ＩＰＯ；張勇稱六大業務集團

或各自形成員工持股計劃

百度（０９８８８）智能雲總裁沈抖談ＣｈａｔＧＰＴ：是一場大變革；百度沈抖稱ＡＩ不引發

失業潮，非智能企業將分化淘汰

恒生投資表示中國股票看好先進技術新能源板塊，國企具重新評級潛力；今年資產管理規模逾３

２００億，擬今年增聘２０％人手；內地及香港股票估值吸引，料美國放慢加息步伐

網易（０９９９９）雲音樂與滾石唱片續約，獲轉授權提供多場景版權授權服務

騰訊（００７００）回購９１萬股，涉資約３﹒５億元

檳傑科達（０１６６５）成立德國外商投資有限責任企業

恒隆地產（０００１２）夥ＬＶＭＨ推進２０２３年內可持續發展進程

盈大地產（００４３２）李智康退任非執行主席，王于漸獲委任為獨立非執行主席

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《國企紅籌》

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華潤醫藥（０３３２０）委任畢馬威為獨立核數師

廣汽（０２２３８）曾慶洪稱市值未體現新能源汽車價值

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《神州民企》

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融創（０１９１８）孫宏斌稱全力支持重組方案盡快落地；融創武漢桃花源項目再獲東方資產增

資９億元

恒大汽車等公司因票據追索權糾紛，再被執行５５０萬

亨鑫科技（０１０８５）與關連方就光伏電站項目訂立協議

碧桂園（０２００７）楊惠妍稱未來３－５年行穩致遠，上線土儲比例增至５０％

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《中國要聞》

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郭樹清會見渣打溫拓思，就渣打在華經營發展等交流

廣鐵４月起加開廣深往香港高鐵，便利大灣區旅客訪港

去年滬市ＥＴＦ成交額、規模分別位居亞洲第一、第二

首兩月國有企業營收同比增５％，利潤增一成

上海銀行擬轉讓上銀基金２０％股權，作價３﹒４億元

外媒爆網易暴雪分手內幕，暴雪感到受威脅而結束合作

傳旗下南玻離岸公司承泰集團解散，寶能表示為不實信息

蘋果ＣＥＯ庫克前往米哈游，與《原神》創作者交談

盒馬配送範圍擴大３倍，實行「一小時達」

內地１５城人口數據出爐，多城人口增量斷崖式放緩

銀保監精簡中資商業銀行申請行政許可事項所需材料

國藥中國生物表示新冠預防噴鼻劑臨床試驗有序推進中

中證協表示對金融資產首超１０００萬元投資者加強身份識別

三部門表示政府採購支持綠色建材，促進建築品質提升

李強海南調研聽取封關運作進展；加強養老服務保障

人行２３９０億逆回購利率持平，淨投放１７５０億；進一步完善反洗錢法律，深化工作協調機

制建設

南昌經開區買樓有現金補貼，最高每個單位６０００元

穆迪表示今年中國房地產能否持續復甦還需拭目以待

中汽協陳士華稱中國車企將從百多家淘汰剩十幾家

專家表示新能源汽車降速，或引發產業鏈反向清理庫存

國聯９１億拍下的民生證券股權遭北京金融法院凍結

中消協與共青團中央籲為大學生提供安全金融服務

華為錢包推出借貸服務，華為表示不參與實際金融環節

山東高速集團簽約黑山共和國公路改造項目

四部門表示新冠患者醫保報銷政策轉為常規報銷政策

內地首筆數字人民幣繳納行郵稅業務落地珠海

江蘇個體工商戶在冊數量破千萬，居全國第一

中國註冊會計師協會警示上市房企審計風險高

曹操出行跨界造車，首款定製車售１２至１４萬元人民幣

廣期所下月３日起免收工業硅期貨和期權平今倉手續費

乘聯會表示首兩月車企盈利劇降４２％，生存壓力巨大

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒５％，傳台積電６月導入英偉達軟件

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《博鰲論壇》

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２０３０年６Ｇ商用，工信部表示成立工作組研關鍵技術

多國欠北京巨款，ＩＭＦ總裁籲加快脆弱國家債務重組

李強稱中國經濟增長動能強勁，亞洲要更大發展不能亂；杭州亞運是今年大事，歡迎各界到中國

走走看看；李強會見ＩＭＦ總裁：有信心實現全年經濟目標

李顯龍稱亞洲要建立關係網而非「中心輻射」模式

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《國際要聞》

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北韓罕有地展示核彈頭以向世界宣示國家實力

土耳其議會將投票批准芬蘭加入北約

教宗方濟各因肺部感染入院並接受治療

美國總統拜登將簽署提前結束疫情全國緊急狀態法案

阿聯酋總統任命阿布扎比新王儲

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《外圍經濟》

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全球基金加大泰國債券購買力度，泰銖避險吸引力高

分析認為投資者沒有將足夠的壞消息計入零售商股票

加拿大央行預計量化緊縮政策將最遲於２０２５年結束

糖價上漲對食品通脹構成新威脅

美國政府舉行石油鑽井拍賣，籌２﹒６４億美元

蘋果公司６月５日舉行全球開發者大會，料推新產品

美國ＦＤＩＣ擬提高大型銀行承擔存款保險基金的比率

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《其他消息》

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荃灣和南區關愛隊遴選結果公布，預計４月內起動

陳茂波訪星洲，稱可共同探索內地東盟高增值服務機遇

９名廣東省醫生下月來港執業，大多屬副主任醫師

入境處預料４月首十天約有９０３萬人次進出香港

劉宇隆稱優先群組再打額外加強劑建議只適用於今年

新徵費實施首兩月，塑膠購物袋派發量跌逾六成

消息指李家超下月２１至２４日率議員出訪大灣區

政府更新新冠疫苗接種建議，高風險群組今年應打加強劑

發展局表示交椅洲人工島分期完成，每年開支３００億元佔總開支不足５％

金管局表示去年港元債務工具發行額減少３％，但離岸人債增２４％

廠商會表示廠商訂單仍未恢復，預計下半年才有轉機

深股通額度全日用３６億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用３６億元，外資淨流入４

８億元

東亞表示全新或升級至顯卓理財客戶，一年息３﹒５５厘

華僑永亨銀行明起上調美元最優惠利率至７﹒２５厘

ＨｏｍｅＳｑｕａｒｅ夥美聯推新居業主電子禮券獎賞

思科調查指僅９％本港企業為網絡安全威脅完全做好準備

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