《國金頭條》投資者憧憬銀行業雨過天青，美股連續第二日收高

《經濟通通訊社３１日專訊》投資者已消化聯儲局官員有關需要進一步收緊貨幣政策的表態

，並憧憬銀行業雨過天青。在科技板塊推動下，美股周四（３０日）連續第２個交易日走高。

道指上漲１４１﹒４３點，０﹒４％，報３２８５９﹒０３點。標普５００上漲２３﹒０２

點，或０﹒６％，報４０５０﹒８３點。納指上漲８７﹒２４點，或０﹒７％，報

１２０１３﹒４７點。

多名地區聯儲銀行行長當日發表講話，與聯儲局主席鮑威爾上周的發言大致相同，即儘管銀

行業面臨壓力，但決策者不會放鬆維護物價穩定的職責。

但華爾街人士分析指，目前市場就像「暴風雨過後的平靜」。投資者押注銀行危機已過，對

聯儲局可能很快暫停升息的希望再次上升。



＊德通脹超預期歐元走高＊



美元走弱，美匯指數於紐約尾盤跌０﹒４４％，至１０２﹒１９。德國通脹數據超出預期，

加強了歐洲央行需要收緊貨幣政策的預期，歐元應聲上漲。

歐元兌美元一度上漲０﹒８％至１﹒０９２６。美元兌日圓下跌０﹒３％，至１３２﹒４８

。 紐約期金上漲１３﹒２美元，或０﹒７％，報每盎司１９９７﹒７美元，是上周五以來最高

點。

因伊拉克出口受干擾以及市場普遍看漲，油價升至兩周來高位。紐約期油上漲１﹒４美元，

報每桶７４﹒３７美元。布蘭特期油上漲９９美仙，報每桶７９﹒２７美元。（ｊｆ）

