恒指高收１７１點報２０４８０，京東收升７％，海爾智家跌６％

《經濟通通訊社３１日專訊》投資者消化聯儲局官員有關需要進一步收緊貨幣政策的表態，
並憧憬銀行業雨過天青。在科技板塊推動下，美股周四（３０日）連續第２日走高。
多名地區聯儲銀行行長當日發表講話，與聯儲局主席鮑威爾上周的發言大致相同，即儘管銀
行業面臨壓力，但決策者不會放鬆維護物價穩定的職責。
港股上升，恒生指數半日收報２０４８０，升１７１點或０﹒８４％，主板成交
７８２﹒５７億元。恒生中國企業指數報６９９６，升７４點或１﹒０７％。恒生科技指數報
４３０２，升３１點或０﹒７４％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３８５﹒６元，升０﹒６元或０﹒１６％，成交５６﹒０３億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報１００﹒７元，升３﹒８元或３﹒９２％，成交５４﹒８１億元；美團收
報１４６﹒１元，升４﹒１元或２﹒８９％，成交４０﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
京東集團（０９６１８）收升６﹒９９％，報１７４﹒６元，該股成交約１５５１萬股，涉
資２７﹒０３億元，盤中高見１７６﹒５元，最低見１７２﹒５元；申洲國際（０２３１３）升
６﹒４％，收報８２﹒２５元；國壽（０２６２８）升４﹒３５％，收報１２﹒９６元。
另外，海爾智家（０６６９０）逆市收跌５﹒７３％，報２４﹒７元，該股成交約１６８９
萬股，涉資４﹒１６億元，盤中高見２６﹒４元，最低見２４﹒１５元；郵儲行（０１６５８）
跌３﹒８７％，收報４﹒７２元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒６％，收報１３﹒９２元；
碧桂園（０２００７）跌２﹒６３％，收報２﹒２２元。（ｋｙ）
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