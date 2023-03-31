《盤後部署》恒指整固後上試２１０００，郵儲行未止跌或下試４元

《經濟通通訊社３１日專訊》投資者消化聯儲局官員有關需要進一步收緊貨幣政策的表態，

並憧憬銀行業雨過天青。在科技板塊推動下，美股周四（３０日）連續第２日走高。

多名地區聯儲銀行行長當日發表講話，與聯儲局主席鮑威爾上周的發言大致相同，即儘管銀

行業面臨壓力，但決策者不會放鬆維護物價穩定的職責。

港股上升，恒生指數收報２０４００，升９０點或升０﹒４５％，主板成交１４０５﹒７３

億元。國企指數收報６９６８，升４６點或升０﹒６７％。恒生科技指數收報４３０３，升３３

點或升０﹒７８％。

技術走勢方面，日線圖顯示，恒指雖現陰燭，惟一度重上５０天線，相信整固後有望挑戰

２１０００關，若升穿並守穩此關，挑戰２２０００可期。

上證綜合指數收報３２７２，升１１點或０﹒３６％，成交３９６６﹒８９億元人民幣。深

證成份指數收報１１７２６，升７４點或０﹒６４％，成交２７３５﹒２８億元人民幣。

除阿里（０９９８８）宣布重組成六大業務集團並有可能分拆上市外，京東（０９６１８）

更已搶閘分拆旗下京東工業及京東產發上市，並已向聯交所遞表申請ＩＰＯ。

京東集團收升５﹒３９％，報１７２元，該股成交約２４０６萬股，涉資４１﹒８１億元，

盤中高見１７６﹒５元，最低見１７１﹒４元；阿里收升３﹒６１％，報１００﹒４元。



＊中遠海控收跌６％，微盟瀉逾１２％＊



中遠海控（０１９１９）公布截至２０２２年１２月底止年度業績，期內公司擁有人應佔盈

利１０９６﹒８４億元人民幣，增長２２﹒８％，每股盈利６﹒８３元，派息１﹒３９元。該公

司年度持續經營業務收入約３９１０﹒５８億元升１７﹒２％，毛利約１７０４﹒７８億元升

２１﹒７％。

中遠海控收跌５﹒７６％，報８﹒８３元，該股成交約１﹒０２億股，涉資９﹒０７億元，

盤中高見９﹒４８元，最低見８﹒７６元。

另外，微盟集團（０２０１３）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年虧損擴大至

１８﹒２９億元人民幣，每股基本虧損７３分。２０２１年同期虧損７﹒８３億元人民幣。微盟

集團收跌１２﹒４３％，報４﹒８６元，該股成交約１﹒４２億股，涉資７﹒２１億元，盤中高

見５﹒４１元，最低見４﹒８２元。



＊申洲飆６﹒６％，碧服收市挫６％＊



其他藍籌股方面，申洲國際（０２３１３）收升６﹒６％，報８２﹒４元，該股成交約

７４１萬股，涉資６﹒０５億元，盤中高見８２﹒９５元，最低見７８﹒９元；國壽

（０２６２８）升３﹒８６％，收報１２﹒９元；中升控股（００８８１）升２﹒９３％，收報

３８﹒７元；石藥集團（０１０９３）升２﹒８％，收報７﹒７２元。

另一方面，碧桂園服務（０６０９８）收跌５﹒９６％，報１３﹒５８元，該股成交約

４２８５萬股，涉資５﹒９８億元，盤中高見１４﹒６元，最低見１３﹒５８元；海爾智家

（０６６９０）跌５﹒７３％，報２４﹒７元；碧桂園（０２００７）跌３﹒０７％，報

２﹒２１元。

郵儲行（０１６５８）公布，截至２０２２年１２月３１日止全年純利８５２﹒２４億元人

民幣，按年增長１１﹒８９％，勝預期，每股基本盈利８５分。郵儲行去年底不良貸款餘額

６０７﹒３６億元人民幣，較２０２１年末增加８０﹒５１億元人民幣；不良貸款率０﹒８４％

，較２０２１年末上升０﹒０２個百分點。

郵儲行股價向下，收跌５﹒０９％，報４﹒６６元，該股成交約１﹒７億股，涉資８億元，

盤中高見４﹒８８元，最低見４﹒６６元。

技術走勢方面，由於股價已跌穿１００天線支持，雖然９ＲＳＩ已低見３７，接近超賣水平

，但今天創今年最低收市價，相信進一步向下機會較高，下試４元邊亦不足為奇。（ｋｙ）

