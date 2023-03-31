【國際要聞】外交失當經濟不振，南韓總統尹錫悅支持率跌剩三成

《經濟通通訊社３１日專訊》民調機構南韓蓋洛普周五發布的最新民調結果顯示，總統尹錫

悅的支持率跌至３０％，較前值下挫４個百分點，為去年１１月以來最低。差評率較前上升２個

百分點，為６０％。外交、韓日關係、民生經濟為導致民意改變的３大主因。（ｊｆ）

