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31/03/2023 10:30

【國際要聞】外交失當經濟不振，南韓總統尹錫悅支持率跌剩三成

　　《經濟通通訊社３１日專訊》民調機構南韓蓋洛普周五發布的最新民調結果顯示，總統尹錫
悅的支持率跌至３０％，較前值下挫４個百分點，為去年１１月以來最低。差評率較前上升２個
百分點，為６０％。外交、韓日關係、民生經濟為導致民意改變的３大主因。（ｊｆ）

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