【國際要聞】日本擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制

《經濟通通訊社３１日專訊》日本政府將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制，包括
設備製造商東京電子在內的約１０家日本公司，需要獲得許可才能出口一系列用於將矽轉化為晶
片的設備。日本貿易部官員稱，此舉並非針對中國，而是改善監管並剔除可用於軍事的技術。
（ｊｆ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港政情31/03/2023
南區承辦團體否認關愛隊為區議會選舉鋪路
|FOCUS31/03/2023
【FOCUS】復甦勢頭續強勁 PMI一指標藏暗湧
|國際動態31/03/2023
債務上限談判續陷僵局，美財政部現金餘額創3年最低
|財經熱話31/03/2023
京東擬分拆兩業務在港上市 大摩唱好飆7% 仍然落後可追入？
|財經熱話31/03/2023
《午市前瞻》復活節假前兩萬一有望 分拆有利京東試190元
|香港要聞31/03/2023
醫管局高拔陞率團到倫敦招攬港人醫生回流
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰