【國際要聞】日本擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制

《經濟通通訊社３１日專訊》日本政府將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制，包括

設備製造商東京電子在內的約１０家日本公司，需要獲得許可才能出口一系列用於將矽轉化為晶

片的設備。日本貿易部官員稱，此舉並非針對中國，而是改善監管並剔除可用於軍事的技術。

（ｊｆ）

