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31/03/2023 14:32

【國際要聞】日本擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制

　　《經濟通通訊社３１日專訊》日本政府將擴大對２３類尖端晶片製造技術的出口限制，包括
設備製造商東京電子在內的約１０家日本公司，需要獲得許可才能出口一系列用於將矽轉化為晶
片的設備。日本貿易部官員稱，此舉並非針對中國，而是改善監管並剔除可用於軍事的技術。
（ｊｆ）

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