【虛幣世界】ＳｕｓｈｉＳｗａｐ：監管機構為加密貨幣帶來壓力

《經濟通通訊社３１日專訊》Ｓｕｓｈｉ Ｓｗａｐ ＣＥＯ Ｊａｒｅｄ Ｇｒａｙ在表

示，近期美國監管機構向加密貨幣的打擊，令行業帶來巨大壓力，他表示參議員

ＥｌｉｚａｂｅｔｈＷａｒｒｅｎ將組職一支「軍隊」來規範加密貨幣行業，消息令原本興奮熱

情的交易員都冷卻了。

早前Ｇｒａｙ聲稱，美國證券交易委員會 （ＳＥＣ） 向Ｇｒａｙ和 Ｓｕｓｈｉ

ＤＡＯ發出傳票，內容有關於其控制龐大的加密貨幣行業。儘管Ｇｒａｙ拒絕透露傳票的細節，

但這可能表明該協議將與監管機構展開一場曠日持久、代價高昂的法律鬥爭，監管機構已發誓要

對加密公司實施更嚴格的監管。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８２６２﹒９３元（美元．下同），升０﹒８４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８１２﹒３３元，升１﹒０４％；艾達幣報

０﹒３７９４元，升０﹒８７％；瑞波幣報０﹒５３４２元，升０﹒４３％。（ｕｌ）



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