【季結－銀行危機】歐美銀行業前路未明，聯儲局加息前景難定

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》環球市場剛經歷了驚心動魄一個月，３月

上旬美國爆出矽谷銀行（ＳＶＢ）因擠提而倒閉，美國多間中小型銀行遭遇擠提壓力，引發全球

市場恐慌，憂慮出現翻版雷曼事件。隨後接連出現第一共和銀行和Ｓｉｎｇａｔｕｒｅ

Ｂａｎｋ爆煲危機，老牌大行瑞信亦被爆有債務危機，但期間多國央行全力護航，瑞士央行先為

瑞信包底，再促成瑞銀歷史性收購瑞信，即使德意志銀行的信貸違約掉期（ＣＤＳ）亦急升，但

在德國政府及歐洲央行支持下亦成功化解危機，紓緩全球金融市場憂慮。

港股則聚焦於業績期，百度（０９８８８）發布類似ＣｈａｔＧＰＴ的聊天機械人「文心一

言」，帶動港股炒作ＡＩ概念熱潮。多隻大型股份業績普遍符合預期，３月底阿里巴巴

（０９９８８）公布重組成六大業務集團並有可能獨立上市，時隔兩日京東（０９６１８）即宣

布分拆旗下京東工業及京東產發，並已向聯交所遞表申請ＩＰＯ，消息帶動兩股股價短線拉升，

支持恒指向上。



＊李偉傑：市場對科技股抱更大期望＊



美國銀行系統危機一度引起市場猜測美國聯儲局會否暫停加息，但最終聯儲局維持加息

０﹒２５厘。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，聯儲局５月份議息前仍有多

項經濟數據公布，絕對會影響當局的加息取態。早前環球市場動盪不安，才會憧憬聯儲局暫停加

息，現時市況回穩，聯儲局大有機會維持加息傾向，故５月議息會議大有機會加息０﹒２５厘。

李偉傑提到，目前大市受市場信心影響，銀行危機暫告一段落將令投資者信心逐步恢復。近

期美匯指數回落至約１０２，憧憬內地經濟恢復，業績期亦過去，大型股份對今年復甦的展望將

吸引資金回流，恒指將有望在４月改善表現。

李偉傑認為，近期藉著科技股的好消息，恒指有望在４月份挑戰２月中高位２１６００水平

，下方則以１９５００為支持。他補充，目前市場對科技股有較大憧憬，故相關股份將會在４月

主宰大市去向。



＊曾永堅：銀行信心危機未除＊



歐美多間銀行先後爆煲，包括美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ

Ｂａｎｋ，連瑞士第二大銀行瑞信亦被收購，引發投資者對歐美銀行系統穩定性的擔憂，美國

銀行股風聲鶴唳，更拖累亞洲股市下跌，ＭＳＣＩ亞太金融股指數曾跌至１１月以來最低水平。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，為了遏制美國通脹，聯儲局急於加息，

導致部分新經濟企業的現金流減弱，並加劇經營負擔，急需向銀行取回儲備應付。然而，適逢美

國國債於去年開始遭減持，高度依賴國債作資產配置的中小型銀行受壓，隨之引發一系列資金流

動性問題，並爆發市場對銀行體系的信心危機。

曾永堅認為，銀行業的信心問題非一時三刻能恢復，而存戶持續從銀行將提走資金，令銀行

資產負債表轉差，加上美國監管當局將會進一步收緊信貸政策，銀行業危機在未來一個月仍有再

爆發可能，市場避險情緒上升料會影響港股走勢。他預期，恒指短期在５０天線有阻力，若然外

圍不明朗因素持續，恒指或下試年內低位１８８００水平。



＊黃偉康：聯儲局料會暫停加息＊



安里控股主席兼行政總裁黃偉康則表示，隨著對銀行資產的信任度降低，歐美銀行業仍然潛

在風險，而歐洲央行暫時未有提到減息，相信銀行及金融體系難在短時間內成功解決。另外，他

認為央行未來無可避免會暫停加息，對亞太區股市影響不會太大，故不擔心港股後市走勢。

黃偉康又指，從阿里巴巴分拆業務來看，科網股形勢料逐步向好，對港股有一定支持作用。

他預期，恒指４月初因應假期因素，走勢會較平淡，料在２０８００至２１０００有短期阻力，

後市則有望挑戰２２０００水平。

