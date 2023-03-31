【季結－巴巴去哪兒】阿里分拆趁高套現，電訊股增派息暫作避難所

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）在三月尾宣布將

六大業務重組，並尋求獨立上市，有專家指有關安排能釋放公司潛在價值，當中看好阿里雲最快

上市。另外，中資電訊股成為三月的焦點板塊之一，中電信（００７２８）承諾派息比率升至

７０％以上，惟專家對中資電訊股的看法有異。



＊李偉傑：分拆後長遠或削弱阿里投資價值＊



阿里巴巴公布世紀重組，將旗下眾多品牌及業務分成六大集團，包括國際數字商業、雲智能

、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），當中除淘寶天貓外，各

項業務可獨立上市集資。消息帶動阿里單日急升逾１２％，一舉收復１００天線及２５０天線。

華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，阿里重組消息在市場反應良好，因分

拆上市後將能釋放各項業務的潛在價值，吸引更多資金投放，其中加推的員工持股計劃亦有助公

司更積極發展。他同時提到，是次阿里分拆減輕阿里對各項業務的控制權，亦能配合國家政策，

對阿里而言亦是好事。但他補充，長遠而言阿里把各項業務分拆後，市場對於阿里的投資意欲會

減低，但這亦是長遠的事，目前分拆上市對阿里而言都是套現良機，有利股價。



＊阿里雲市佔高競爭力強＊



至於分拆業務的上市時間表，李偉傑指當然愈快有愈好，因目前市場氣氛高漲，公司部署分

拆上市亦不宜待氣氛降溫後再做。六大集團當中，李偉傑預期阿里雲會是最大機會率先分拆上市

的一塊，因為阿里雲業績持續改善，而且內地對於雲服務需求極大，故預期市場對阿里雲的投放

意欲會較大。但雲服務需求大同時競爭亦大，李偉傑坦言阿里雲面對市場競爭的確不細，但雲服

務要求算是強大，企業需有足夠強大背景才能推出雲服務，最新一次阿里雲首三財季收入已超過

５００億元人民幣，比起其他上市的雲服務公司更高，相信阿里雲的市佔率亦有一定競爭力。

其次，李偉傑亦看好阿里娛樂文化方面，近期市場對娛樂公司投放意欲強勁，可見市場對相

關股份非常受落。但李偉傑亦提到，六大集團何時上亦要看本港的新股市場何時恢復活躍，而且

會否則先經過多輪融資才舉行ＩＰＯ亦未可知，但預期今年內最少可以上到一隻，因為滯後太久

亦會令集資額縮細。



＊其他科技股較難分拆＊



阿里拆骨後，會否對其他大型科技股有一定啟示？李偉傑認為其他科技股要有和阿里一樣的

行動並不容易，例如騰訊（００７００）早已積極分拆旗下持股，包括騰訊音樂（０１６９８）

、搜狗，以至分派京東（０９６１８）和美團（０３６９０）等，即使廣告業務傾向成熟，但當

中牽連微信等多重業務，難以完全分拆，而再拆亦難以為市場帶來亮點，認為沒有分拆的迫切性

。

部署方面，阿里公布重組翌日以巨大裂口高開，李偉傑認為有可能會回補裂口，但亦較難完

全補回，始終目前股價強勢，最多至９０至９２元亦會有較強防守性。短線而言１００元附近會

有較強阻力，但看好中線能上試２月高位１０８元水平。



＊中電信承諾派息比率升至７０％以上＊



工信部部長金壯龍曾表示，加快建設製造強國和網絡強國，前瞻布局未來產業。將研究制定

未來產業發展行動計劃，加快布局人形機械人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進６Ｇ技

術研發。鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。

此外，中資電訊股都於今個月公布業績。中電信、中聯通（００７６２）及中移動

（００９４１）去年純利分別按年上升６﹒３４％、１６﹒５％及８﹒０２％，全年股息的按年

升幅以中聯通的２６﹒９％最好。派息比率方面，中電信宣布在Ａ股發行上市後３年內，逐步將

派息比率提升至７０％以上。

政策憧憬及派息比率提升等正面因素，令資金不斷流入中資電訊股，三月初至中旬升勢不俗

。直至３月１７日為止，中電信、中聯通及中移動分別累計升１０﹒８２％、３﹒１２％及

１３﹒３６％，中聯通單周曾漲１１﹒１７％。不過，三隻中資電訊股在三月下旬升勢減弱，中

移動上周累計回吐５﹒１６％。



＊曾永堅：中資電訊股首選中移動＊



椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中資電訊股股息較吸引，疊加業績因素

下抽高，自去年開始持續向上，只是有關因素已反映不少在股價上，讓投資者有獲利回吐的誘因

，遂走勢轉得較淡。

他預期，後市仍受銀行危機的不明朗因素困擾，防守性較強的中資電訊股可趁低吸納。其中

，中移動在股息率及持續盈利的能力較高，集團亦揚言會減少與５Ｇ相關建設的投資，投資者可

候至６０元以下吸納，中長線目標７５元，止蝕位則定於低於買入價的１２至１５％。



＊黃偉康：中資電訊股短線難再大升＊



安里控股主席兼行政總裁黃偉康則指出，以往國企派息比率較低，而中電信及中移動宣布會

加大派息比率，是股價持續上升的催化劑之一。然而，中資電訊股已累積一定升幅，對比同樣有

不俗股息的銀行股，估值已缺乏吸引力。他續指，國家未來著力發展５Ｇ及６Ｇ事業，開發及投

資開支增加，對中資電訊股能否有穩定現金流作派息有所保留。

黃偉康認為，中資電訊股只是用來平衡風險，短期難以繼續大升。其中，中移動可候至６０

元以下吸納，目標６６元，中電信則預期在４元至４﹒５元上落。

