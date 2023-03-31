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31/03/2023 17:13

【季結－巴巴去哪兒】阿里分拆趁高套現，電訊股增派息暫作避難所

　　《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）在三月尾宣布將
六大業務重組，並尋求獨立上市，有專家指有關安排能釋放公司潛在價值，當中看好阿里雲最快
上市。另外，中資電訊股成為三月的焦點板塊之一，中電信（００７２８）承諾派息比率升至
７０％以上，惟專家對中資電訊股的看法有異。
　
＊李偉傑：分拆後長遠或削弱阿里投資價值＊
　　
　　阿里巴巴公布世紀重組，將旗下眾多品牌及業務分成六大集團，包括國際數字商業、雲智能
、淘寶天貓商業、菜鳥物流、本地生活（餓了麼）以及大文娛（優酷），當中除淘寶天貓外，各
項業務可獨立上市集資。消息帶動阿里單日急升逾１２％，一舉收復１００天線及２５０天線。
　　華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，阿里重組消息在市場反應良好，因分
拆上市後將能釋放各項業務的潛在價值，吸引更多資金投放，其中加推的員工持股計劃亦有助公
司更積極發展。他同時提到，是次阿里分拆減輕阿里對各項業務的控制權，亦能配合國家政策，
對阿里而言亦是好事。但他補充，長遠而言阿里把各項業務分拆後，市場對於阿里的投資意欲會
減低，但這亦是長遠的事，目前分拆上市對阿里而言都是套現良機，有利股價。
　
＊阿里雲市佔高競爭力強＊
　
　　至於分拆業務的上市時間表，李偉傑指當然愈快有愈好，因目前市場氣氛高漲，公司部署分
拆上市亦不宜待氣氛降溫後再做。六大集團當中，李偉傑預期阿里雲會是最大機會率先分拆上市
的一塊，因為阿里雲業績持續改善，而且內地對於雲服務需求極大，故預期市場對阿里雲的投放
意欲會較大。但雲服務需求大同時競爭亦大，李偉傑坦言阿里雲面對市場競爭的確不細，但雲服
務要求算是強大，企業需有足夠強大背景才能推出雲服務，最新一次阿里雲首三財季收入已超過
５００億元人民幣，比起其他上市的雲服務公司更高，相信阿里雲的市佔率亦有一定競爭力。
　　其次，李偉傑亦看好阿里娛樂文化方面，近期市場對娛樂公司投放意欲強勁，可見市場對相
關股份非常受落。但李偉傑亦提到，六大集團何時上亦要看本港的新股市場何時恢復活躍，而且
會否則先經過多輪融資才舉行ＩＰＯ亦未可知，但預期今年內最少可以上到一隻，因為滯後太久
亦會令集資額縮細。
　
＊其他科技股較難分拆＊
　
　　阿里拆骨後，會否對其他大型科技股有一定啟示？李偉傑認為其他科技股要有和阿里一樣的
行動並不容易，例如騰訊（００７００）早已積極分拆旗下持股，包括騰訊音樂（０１６９８）
、搜狗，以至分派京東（０９６１８）和美團（０３６９０）等，即使廣告業務傾向成熟，但當
中牽連微信等多重業務，難以完全分拆，而再拆亦難以為市場帶來亮點，認為沒有分拆的迫切性

　　部署方面，阿里公布重組翌日以巨大裂口高開，李偉傑認為有可能會回補裂口，但亦較難完
全補回，始終目前股價強勢，最多至９０至９２元亦會有較強防守性。短線而言１００元附近會
有較強阻力，但看好中線能上試２月高位１０８元水平。
　
＊中電信承諾派息比率升至７０％以上＊
　
　　工信部部長金壯龍曾表示，加快建設製造強國和網絡強國，前瞻布局未來產業。將研究制定
未來產業發展行動計劃，加快布局人形機械人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進６Ｇ技
術研發。鼓勵地方先行先試，加快布局未來產業。
　　此外，中資電訊股都於今個月公布業績。中電信、中聯通（００７６２）及中移動
（００９４１）去年純利分別按年上升６﹒３４％、１６﹒５％及８﹒０２％，全年股息的按年
升幅以中聯通的２６﹒９％最好。派息比率方面，中電信宣布在Ａ股發行上市後３年內，逐步將
派息比率提升至７０％以上。
　　政策憧憬及派息比率提升等正面因素，令資金不斷流入中資電訊股，三月初至中旬升勢不俗
。直至３月１７日為止，中電信、中聯通及中移動分別累計升１０﹒８２％、３﹒１２％及
１３﹒３６％，中聯通單周曾漲１１﹒１７％。不過，三隻中資電訊股在三月下旬升勢減弱，中
移動上周累計回吐５﹒１６％。
　
＊曾永堅：中資電訊股首選中移動＊
　
　　椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，中資電訊股股息較吸引，疊加業績因素
下抽高，自去年開始持續向上，只是有關因素已反映不少在股價上，讓投資者有獲利回吐的誘因
，遂走勢轉得較淡。
　　他預期，後市仍受銀行危機的不明朗因素困擾，防守性較強的中資電訊股可趁低吸納。其中
，中移動在股息率及持續盈利的能力較高，集團亦揚言會減少與５Ｇ相關建設的投資，投資者可
候至６０元以下吸納，中長線目標７５元，止蝕位則定於低於買入價的１２至１５％。
　　
＊黃偉康：中資電訊股短線難再大升＊
　
　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康則指出，以往國企派息比率較低，而中電信及中移動宣布會
加大派息比率，是股價持續上升的催化劑之一。然而，中資電訊股已累積一定升幅，對比同樣有
不俗股息的銀行股，估值已缺乏吸引力。他續指，國家未來著力發展５Ｇ及６Ｇ事業，開發及投
資開支增加，對中資電訊股能否有穩定現金流作派息有所保留。
　　黃偉康認為，中資電訊股只是用來平衡風險，短期難以繼續大升。其中，中移動可候至６０
元以下吸納，目標６６元，中電信則預期在４元至４﹒５元上落。

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