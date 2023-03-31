【季結－】表列４月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列４月份重要政經事項：
香港 ４月 重要事項╱數據公布 觀察期
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５日 清明節假期，港股休市
６日 標普ＰＭＩ ３月
７日 耶穌受難節，港股休市
１０日 復活節星期一，港股休市
２１日 ＣＰＩ ３月
２４日 失業率 ３月
２５日 進出口 ３月
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中國 ４月 重要事項╱數據公布 觀察期
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３日 財新製造業、綜合、服務業ＰＭＩ ３月
５日 清明節假期，深交所及上交所休市
９日 新人民幣貸款 ３月
１０日 社融 ３月
１１日 ＰＰＩ、ＣＰＩ ３月
ＦＤＩ ３月
１３日 進出口 ３月
１７日 ＭＬＦ
１８日 ＧＤＰ 第一季
工業生產、零售銷售、房地產投資 ３月
失業率 ３月
２０日 ＬＰＲ ３月
２９至５月３日 勞動節假期，深交所及上交所休市
３０日 綜合、製造業、非製造業ＰＭＩ ４月
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國際 ４月 重要事項╱數據公布 觀察期
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４日 歐元區ＰＰＩ ２月
美國ＪＯＬＴＳ職缺 ２月
澳洲央行議息結果
５日 美國ＡＤＰ就業變動 ３月
新西蘭央行議息結果
６日 美國Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ裁員人數 ３月
美國首次申領失業救濟金人數 ４月１
美國連續申領失業救濟金人數 ３月２５
７日 美國非農業就業人口變動 ３月
美國國耶穌受難日假期休市
１２日 日本ＰＰＩ ３月
美國ＣＰＩ ３月
加拿大央行議息結果
１３日 美國ＦＥＤ會議紀錄 ３月２２日
德國ＣＰＩ ３月
美國ＰＰＩ ３月
美國首次申領失業救濟金人數 ４月８
美國連續申領失業救濟金人數 ４月１
１４日 美國密歇根大學消費者信心指數 ４月
１８日 英國失業補助申請變動 ３月
１９日 英國ＣＰＩ、ＲＰＩ、ＰＰＩ ３月
歐元區ＣＰＩ ３月
２０日 美國ＦＥＤ褐皮書
德國ＰＰＩ ３月
美國首次申領失業救濟金人數 ４月１５
美國連續申領失業救濟金人數 ４月８
歐元區消費者信心指數 ４月
２１日 日本ＣＰＩ ３月
歐元區政府債務 ２０２２年
２５日 美國經濟諮詢委員會消費者信心 ４月
２６日 瑞典央行議息結果
２７日 美國首次申領失業救濟金人數 ４月２２
美國連續申領失業救濟金人數 ４月１５
美國ＧＤＰ １Ｑ
美國ＰＣＥ １Ｑ
２８日 日本東京ＣＰＩ ４月
德國ＧＤＰ １Ｑ
歐元區ＧＤＰ １Ｑ
德國ＣＰＩ ４月
美國ＰＣＥ ３月
美國密歇根大學消費者信心指數 ４月
日本央行議息結果
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（ｈｃ）
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