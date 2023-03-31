《異動股》京東高開７％，擬分拆京東工業及京東產發在港上市

《經濟通通訊社３１日專訊》京東集團（０９６１８）現價升７﹒１１％，報１７４﹒８元

，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１４﹒１％。該股成交約１５０萬股，涉資２﹒５４億

元。

京東集團公布，計劃分拆京東工業以及京東產發在聯交所主板獨立上市。京東工業昨日已通

過聯席保薦人，向聯交所提交上市申請表格，預計會透過全球發售的方式進行，包括香港公開發

售及國際發售。分拆完成後，預計京東集團繼續間接持有京東工業５０％以上的股權，因此將仍

是京東集團的子公司。

另外，京東產發同樣於昨日通過聯席保薦人向聯交所提交上市申請表格以上市及買賣。京東

目前持京東產發７４﹒９６％股權，擬議分拆完成後，將繼續間接持有京東產發５０％以上的股

權，因此將仍是京東集團的子公司。

京東系高開；京東健康（０６６１８）升１﹒６２％，報５９﹒７元；京東物流

（０２６１８）升２﹒２７％，報１４﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒３％

。



＊京東：分拆對兩間公司都有利＊



京東指，分拆對兩間公司都有利，將可使投資者更好地評估公司；亦可反映京東工業的價值

；提高其形象，並有助加速業務增長。

京東產發是現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他，提供基

礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。

現時，恒生指數報２０５８３，升２７４點或升１﹒３５％，主板成交３３﹒７４億元。國

企指數報７０３０，升１０７點或升１﹒５５％。恒生科技指數報４３５６，升８６點或升

２﹒０３％。

即月期指新報２０６７２，升３２２點，高水８８點。即月國指期貨報７０７０，升１２６

點，高水４０點。即月科指期貨新報４３７７，升８９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １７４﹒８０元 升７﹒１１％

京東健康（０６６１８） ５９﹒７０元 升１﹒６２％

京東物流（０２６１８） １４﹒４０元 升２﹒２７％

易鑫集團（０２８５８） １﹒０４元 無升跌

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（ｈｃ）

