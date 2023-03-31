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31/03/2023 12:26

【企業盈警】富力地產料錄得年度虧損達１５５億元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》富力地產（０２７７７）發盈警，預計截至２０２２年１２月
３１日止年度將錄得約人民幣１５５億元的淨虧損，與截至２０２１年度錄得的淨虧損相若。
　　預期的淨虧損主要由於房地產行業經營環境嚴峻，新冠肺炎疫情致使經濟放緩，財務狀況影
響市場對中國房地產之情緒，導致確認銷售下降，加上人民幣兌美元貶值導致匯兌虧損，以及投
資物業公允價值虧損所致。（ｈｃ）

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