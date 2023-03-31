《午市前瞻》復活節假前兩萬一有望，分拆有利京東試１９０元

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收報２０４８０，升１７１點或０﹒８４％，主

板成交７８２﹒５７億元。恒生中國企業指數報６９９６，升７４點或１﹒０７％。恒生科技指

數報４３０２，升３１點或０﹒７４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３８５﹒６元，升０﹒６元或０﹒１６％，成交５６﹒０３億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１００﹒７元，升３﹒８元或３﹒９２％，成交５４﹒８１億元；美團收

報１４６﹒１元，升４﹒１元或２﹒８９％，成交４０﹒６３億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊聶振邦：企穩２０６００則有利後市＊



繼阿里（０９９８８）宣布重組成六大業務並有可能隨時分拆上市，京東（０９６１８）最

新已搶閘分拆旗下京東工業及京東產發上市，並已向聯交所遞表申請ＩＰＯ。消息帶動恒指今早

高開２７４點，但升越５０天線後有較重沽壓，升幅收窄只有百多點。

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指早前已連升三日，

所以目前升勢受阻亦合理。本月初恒指曾高見２０６００水平，如今日成功企穩２０６００以上

收市，對後市挑戰２１０００會更為有利。

近期大市主要受科技股利好消息息帶動，加上外圍美股道指已收復３３０００水平，可以憧

憬銀行系統危機已暫告一段落，料港股後市向好，他預期恒指於復活節假期前有望挑戰

２１０００。



＊京工投資價值較高有利京東＊



京東搶先阿里分拆旗下公司上市，帶動京東股價上午最多升超過８％。聶振邦指新分拆的兩

間公司之中，京東工業於上一輪融資已超過２﹒３億美元，初步估值最少２０億美元，未來估值

有望更高，投資價值較京東產發為高。

但合計即將上市的兩隻股份，京東系五股之中，聶振邦首選京東母企（０９６１８），因為

京東於新上市兩間子公司的持股量都很高，上市後將有助京東回籠大量現金，相對有利股價發展

。走勢方面，京東於３月１０日大跌前一直守穩在１８０元水平，如未來兩日可以重新企穩該位

，４月則有望挑戰１９０至１９５元。

另外聶振邦亦看好京東物流（０２６１８），因經濟復常下，對物流運輸需求有望上升，現

於１４元附近，看好第二季內上試１６﹒５至１７元。



＊阿里雲較菜鳥有睇頭＊



今日亦有傳阿里旗下六大集團的菜鳥將率先上市，但菜鳥否認有上市時間表，阿里股價上午

照鏟高超過５％，時隔逾月再度收復紅底。聶振邦指消息提到菜鳥最快都要年尾才上市，加上菜

鳥否認，認為消息參考性不高。相反，他認為阿里雲估值較菜鳥為高，而且最新業績顯示正在收

窄虧損，加上近期市場熱炒雲業務股份，認為阿里雲能看高一線。（ｈｃ）

