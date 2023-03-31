【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６９億元，買騰訊沽美團

《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指高開２７４點，報２０５８３點。最高升４１２點報
２０７２１點，最低升４８點報２０３５７點。恒指收報２０４００點，升９０點或０﹒４５％
。
北水全日淨流入６﹒６９億元，減少６８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１４０５﹒７３億元增加５﹒２％。其中港股通成交３７７﹒７億元，佔總成交
２６﹒９％。
＊據報騰訊研發類ＣｈａｔＧＰＴ聊天機器人＊
內地《澎湃新聞》引述騰訊集團高級執行副總裁湯道生指，騰訊正在研發類ＣｈａｔＧＰＴ
聊天機器人，未來將集成到ＱＱ、微信，也會通過騰訊雲向Ｂ端用戶服務。
而對於如何看待全真互聯網、元宇宙熱度的褪去，湯道生表示，ＸＲ只是元宇宙的一個形態
，這裏面還有很多不同的應用，不是帶著頭盔擋住眼睛才叫元宇宙。
騰訊控股升０﹒２１％報３８５﹒８元，北水淨買入１０﹒５億元；中國移動升２％報
６３﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國電信升２﹒９６％報４﹒１７元，北水淨買入１﹒９
億元。
美團升１﹒０６％報１４３﹒５元，北水淨賣出５﹒４億元；盈富基金升０﹒２９％報
２０﹒５８元，北水淨賣出３﹒７億元；建設銀行升０﹒３９％報５﹒０９元，北水淨賣出
２﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １０﹒４９
中國移動 （００９４１） ５﹒９３
中國電信 （００７２８） １﹒８５
快手 （０１０２４） １﹒７５
中國海洋石油 （００８８３） １﹒６８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －５﹒４３
盈富基金 （０２８００） －３﹒６７
建設銀行 （００９３９） －２﹒０７
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒８６
香港交易所 （００３８８） －１﹒７５
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