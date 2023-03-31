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31/03/2023 12:15

工行王景武：去年房地產貸款不良率上升，惟貸款佔比較低風險可控

　　《經濟通通訊社３１日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）副行長王景武
在業績發布會上表示，房地產貸款的質量管控為該行風險管控工作重點之一，去年受房地產市場
調整的影響，房地產行業貸款不良率有所上升，但房地產業貸款佔比較低，認為風險相對可控。
　　王景武續指，工行對不良貸款認定的標準審慎，房地產不良情況已經全數反映，已對風險貸
款進行重組撥備，認為能充分覆蓋損失和風險。隨著經濟加快復甦，以及金融１６條和保交樓等
政策的有序推進，預計房地產領域的風險將逐步化解。　
　　王景武指出，今年客戶對信貸資金需求仍然較大，工行將持續加大信貸投放，推動貸款總量
穩健增長，保持對實體經濟的充足信貸供應，協同用好債券、投資、租賃、資管等投融資工具，
為實體經濟提供更加全面的資金支持。在結構上持續優化信貸布局，圍繞現代化產業體系建設需
要，繼續鞏固製造業、科創、綠色信貸等領域的發展優勢，繼續加強對鄉村振興、普惠金融消費
等領域的金融支持；質量方面持續夯實資產質量，統籌發展與安全，管控客戶選擇、信貸審批、
貸後管理、不良資產處置得關口，確保資產質量和信貸經營持續健康。（ａｃ）

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