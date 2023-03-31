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即市新聞

31/03/2023 15:35

中行料今年淨息差迎小幅下行壓力，有信心保持資產質量穩定

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）去年淨息差為
１﹒７６％，按年升１個基點，中國銀行副行長張毅表示，去年該行淨息差較同業穩定，但預期
今年淨息差將面臨較大影響，當中包括外幣息差改善程度將弱於上年，料今年淨息差面對小幅下
行壓力，但該行會優化資產結構以及加大對零售類貸款的投放，亦會持續壓降低收益資產佔比，
保持淨息差在相對穩定的區間。
　
＊保持撥備覆蓋率在合理水平＊
　
　　風險總監劉堅東表示，去年集團的資產質量呈穩定態勢，又指今年中國經濟穩中向好，將有
利銀行業務，對未來充滿信心將會繼續加大信貸的投放力度，但現時國內情況，房地產仍在復甦
過程中，對資產質量的影響還會維持一段時間，而全球需求衰退影響，亦對出口壓力加大，但整
體來看，全年有信心保持資產質量穩定，又指該行會審慎進行撥備，撥備覆蓋率要保持在合理水
平。
　
＊整體資產增速料保持在８－１０％＊
　
　　副行長張小東表示，預期今年集團整體資產增速保持在８－１０％，保持人民幣貸款平穩增
長，貸款整體增速保持在合理水平，合理安排信貸投放節奏，保持全年信貸規模平穩增長。
　　業務管理總監趙蓉，今年會努力爭取手續費錄正增長，持續加大對客戶存款等基礎業務拓展
，亦會把握增長動力源，提升財富金融績效等，以帶動相關方面的收入。
　　劉堅東提及，留意到近期歐美銀行出現「爆雷」情況，而目前出現爆雷的美國銀行，該行並
沒有直接的風險敞口，風險是可控的，但會高度關注有關情況。（ｂｎ）

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