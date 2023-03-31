農行料今年淨息差降幅趨緩，首兩月貸款增８９１２億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）行長付萬軍在

業績發布會上表示，預計今年該行的淨息差仍面臨一定下行壓力，惟邊際降幅有望趨緩。受去年

貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續下調影響，短期貸款收息率將持續下降。但隨著經濟年初以來

企穩回升，實體經濟融資需求改善，農行加大貸款結構的調整力度，新發放貸款利率得以好轉。



＊首季內銀營收增長中樞料將下移＊



付萬軍指出，從今年前兩個月看，受ＬＰＲ重定價、市場和消費需求恢復節奏等因素影響，

預計今年第一季整個銀行業的營收增長中樞將有所下移，農行與行業趨勢基本一致。從全年來看

，經濟運行將逐漸趨穩回升。



＊首兩月各項貸款按年增４﹒６％＊



副行長張旭光表示，今年首兩個月，農行新增各項貸款８９１２億元（人民幣．下同），按

年增加２８００億元或４﹒６％。他指出，農行今年將進一步提高和優化金融供給，持續增強對

三農和實體經濟的服務質效，預計全年的信貸投放保持積極穩定，信貸總量持續平穩增長；繼續

加大對鄉村振興、基礎設施、科技產業、先進製造業、綠色發展領域的投放力度，同時繼續加大

對個人職工按揭、個人消費者的貸款支持力度，確保經濟快速回穩。

張旭光指出，隨著內地房產市場企穩回暖，整體按揭貸款需求正在好轉。截至２月底，農行

個人住房按揭貸款儲備中，審批未發放涉４３３億元，按月增長３１％；新收單是８７３億元，

按月增長５７％。

他續指，內地在今年１月出台首套房貸利率動態調整機制後，農行今年首兩個月貸款利率「

穩中略有下降」，未來將積極按照國家的穩地價、穩房價、穩預期的要求，助力房地產行業良性

循環和健康發展。（ａｃ）

