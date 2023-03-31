【夜期時段】即月期指最新報２０４８８點，升７點，高水８８點

《經濟通通訊社３１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０４９９點，升１８點，高水

９９點，最新報２０４８８點，升７點，高水８８點，合約成交２１７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０２０點，升８點，高水５１點，最新報７００８點，跌

４點，高水３９點，合約成交２６５張。

