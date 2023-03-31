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即市新聞

31/03/2023 11:44

《本港樓市》今年私樓落成量料少於２萬伙，九龍城供應佔２４％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》據差餉物業估價署公布的《香港物業報告２０２３》初步統計
數字顯示，今年預測私樓落成量１９９５０伙，按年跌５﹒７６％；明年則有２６９７０伙。於
今明兩年，即共有近４﹒７萬伙私樓落成，期內九龍將會是供應量最多的區域，分別佔今年及明
年總供應量的５２％、４７％，當中九龍城（包括啟德）已佔２４％、３３％。
　　數據亦顯示，實用面積１０７６平方呎以下中小型單位今年將有１﹒８５萬伙供應，明年則
近２﹒６萬伙，佔整體比例達９６％。
　
＊明年中小型單位供應佔比９６％＊
　
　　至於去年私人住宅的落成量則為２１１７０個，按年高出４７％，創１８年新高。當中
６１％位於新界，２７％位於九龍，１２％位於港島。按地區計，九龍城、元朗和沙田這三個地
區提供最多新單位，合共佔整體落成量的４９％。單位入住量為１４０１０個，按年相若。去年
底空置量輕微上升至總存量的４﹒４％，相當於５４９７０個，當中，約７８８０個單位於佔用
許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。
　　報告指出，在２０２２年全球經濟不明朗的情況下，受到加息、本地需求疲弱、市場信心減
弱等因素影響，再加上去年上半年第五波新冠病毒疫情爆發，住宅售價於去年１２月按年顯著下
跌１５﹒２％，儘管於同年４月曾短暫回升不足１％。由於對租住物業的需求疲弱，去年住宅租
金亦見偏軟；去年１２月按年下跌４﹒２％，但跌幅則相對溫和。（ｒｈ）

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